Đánh bại Atletico, Arsenal thẳng tiến chung kết Champions League

Arsenal đã trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở chung kết Champions League mùa này sau trận thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về tại Emirates.

Bukayo Saka sắm vai người hùng với pha dứt điểm cận thành ghi bàn thắng duy nhất ở phút 43 sau tình huống Jan Oblak cản phá cú sút của Leandro Trossard.

Kết quả này giúp Pháo thủ thành London giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận trước Atletico Madrid.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm Arsenal mới lại có dịp hưởng không khí của một trận chung kết Champions League.

Tấm vé góp mặt ở chung kết là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta sau hành trình bất bại kể từ đầu mùa của họ, trong đó có 9 trận giữ sạch lưới.

Đối thủ cuối cùng của Arsenal trên hành trình chinh phục ngôi vương Champions League sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain đang có lợi thế sau trận thắng điên rồ 5-4 ở lượt đi, nhưng Bayern Munich được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tái ngộ ở lượt về./.

Atletico-Arsenal bất phân thắng bại tại bán kết Champions League Trận bán kết lượt về Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal tại sân Emirates vào giữa tuần sau hứa hẹn sẽ rất kịch tính sau khi hai đội hòa 1-1 ở lượt đi.