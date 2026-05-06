Thể thao

Bóng đá

Đánh bại Atletico, Arsenal thẳng tiến chung kết Champions League

Bukayo Saka trở thành người hùng khi ghi bàn giúp Arsenal đánh bại Atletico, qua đó thẳng tiến vào chung kết Champions League mùa giải 2025-26.

Bukayo Saka đưa Arsenal vào chung kết Champions League. (Nguồn: Guardian)
Bukayo Saka đưa Arsenal vào chung kết Champions League. (Nguồn: Guardian)

Arsenal đã trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở chung kết Champions League mùa này sau trận thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về tại Emirates.

Bukayo Saka sắm vai người hùng với pha dứt điểm cận thành ghi bàn thắng duy nhất ở phút 43 sau tình huống Jan Oblak cản phá cú sút của Leandro Trossard.

Kết quả này giúp Pháo thủ thành London giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận trước Atletico Madrid.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm Arsenal mới lại có dịp hưởng không khí của một trận chung kết Champions League.

Tấm vé góp mặt ở chung kết là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta sau hành trình bất bại kể từ đầu mùa của họ, trong đó có 9 trận giữ sạch lưới.

Đối thủ cuối cùng của Arsenal trên hành trình chinh phục ngôi vương Champions League sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain đang có lợi thế sau trận thắng điên rồ 5-4 ở lượt đi, nhưng Bayern Munich được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tái ngộ ở lượt về./.

(Vietnam+)
#Champions League #Arsenal #Atletico Madrid #Bayern Munich #PSG
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục