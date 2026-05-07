Kịch bản đưa U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026

U17 nữ Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng U17 nữ châu Á 2026 bằng màn chạm trán U17 nữ Myanmar.

Trận đấu quan trọng này diễn ra vào lúc 18g30 hôm nay (7/5) tại Trung tâm Thể thao Bóng đá Thái Hồ (Tô Châu); mang tính chất quyết định đến tấm vé vào tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko.

Kịch bản đưa U17 nữ Việt Nam vào tứ kết

Sau hai lượt trận, tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 đã chính thức xác định được 6 đội tuyển sớm giành quyền góp mặt.

6 suất sớm đi tiếp được chia đều cho cả ba bảng đấu, gồm Trung Quốc, Thái Lan (bảng A); Nhật Bản, Australia (bảng B); Triều Tiên, Hàn Quốc (bảng C).

Hai vé còn lại vào tứ kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng. U17 nữ Việt Nam là một trong những đội sẽ cạnh tranh cho những tấm vé còn lại.

Trước lượt trận này, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng A với 1 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại là -3 (hòa U17 nữ Thái Lan 2-2, thua U17 nữ Trung Quốc 0-3).

Theo điều lệ của giải đấu, 6 đội bóng đứng nhất nhì các bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền tham dự vòng tứ kết.

Như vậy, theo cục diện hiện tại của các bảng đấu, đội bóng nào giành được 4 điểm trở lên sẽ chính thức góp mặt ở tứ kết (bảng C đội xếp thứ ba sẽ chỉ giành được tối đa 3 điểm).

Điều này cũng đồng nghĩa với việc U17 nữ Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong tay.

Cụ thể, U17 nữ Việt Nam chỉ cần thắng U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng với bất cứ tỷ số nào đều sẽ giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu khác.

Thậm chí, U17 nữ Việt Nam sẽ còn chiếm vị trí nhì bảng A nếu giành chiến thắng trước U17 nữ Myanmar trong khi Thái Lan thua đậm đội chủ nhà U17 Trung Quốc ở trận đấu cùng giờ.

Đây là nhiệm vụ được xem khả thi với đội tuyển U17 nữ Việt Nam khi mà U17 nữ Myanmar đang có phong độ không tốt sau hai trận đã qua (thảm bại 0-6 trước U17 nữ Trung Quốc và thua 0-1 trước U17 nữ Thái Lan).

Trong trường hợp hòa Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại là rất lớn. Khi đó, các cô gái của chúng ta có 2 điểm và sẽ chỉ có thể đi tiếp nếu như trận đấu giữa U17 nữ Đài Bắc Trung Hoa và U17 nữ Philippines khép lại với kết quả hòa (khi đó cả hai đội chỉ có 1 điểm).

Rõ ràng, để chắc chắn góp mặt danh sách 8 đội xuất sắc nhất, U17 nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U17 nữ Myanmar.

Trong trường hợp để thua Myanmar, đoàn quân của huấn luyện viên Okiyama Masahiko sẽ bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng.

U17 nữ Việt Nam không được chủ quan

Với tính chất căng thẳng của trận quyết đấu, U17 nữ Việt Nam trong những ngày qua đã rất nỗ lực tập luyện để hướng đến chiến thắng trước U17 nữ Myanmar.

Cầu thủ U17 nữ Việt Nam tập luyện trước trận quyết định. (Nguồn: VFF)

Ở buổi tập gần nhất, ban huấn luyện đã đặc biệt nhắc nhở các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác hồi phục, duy trì thể trạng và đảm bảo sức khỏe nhằm có được trạng thái tốt nhất trước trận đấu quan trọng.

Chia sẻ về trận đấu với U17 nữ Myanmar, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Ánh cho biết toàn đội đang tập trung với 100% tinh thần để đặt kết quả tốt nhất.

Minh Ánh chia sẻ: "Myanmar là một đội bóng có thể hình tốt, họ có những chiến thuật riêng để tấn công, vì vậy đội mình không được chủ quan. Toàn đội đang tập trung 100% tinh thần."

Tiền đạo trẻ của U17 nữ Việt Nam cũng bày tỏ khát khao đóng góp cho đội tuyển tại lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục.

"Mục tiêu lớn nhất của em là được ghi bàn và giành chiến thắng cho toàn đội," Minh Ánh chia sẻ. "Đây là lần đầu tiên tham dự một vòng chung kết châu Á, em cảm thấy bản thân còn thiếu về thể hình và kinh nghiệm so với các nước khác. Em muốn trong tương lai mình sẽ được góp mặt trong các vòng chung kết tiếp theo ở các cấp độ đội tuyển"./.

