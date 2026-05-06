Chu Ngọc Nguyễn Lực và Mạnh Quân được kỳ vọng "xé lưới" U17 Yemen ở VCK châu Á 2026

Vào lúc 0 giờ ngày 7/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn tại Vòng chung kết Giải U17 châu Á 2026, gặp đối thủ U17 Yemen.

Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland nhận định U17 Yemen là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết: "Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật."

Ở chiến dịch gần nhất là Giải U17 Đông Nam Á 2026, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội FC) ghi dấu ấn mạnh mẽ với 4 bàn thắng, góp công vào chức vô địch lần thứ tư của đội tuyển U17 Việt Nam. Cá nhân tiền vệ sinh năm 2009 nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực sắm vai 'đầu tàu' của U17 Việt Nam ở hành trình vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh "đầu tàu" Nguyễn Lực, một cầu thủ khác cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ở giải đấu khu vực là tiền đạo Nguyễn Văn Dương (PVF), chủ nhân của 6 bàn thắng trong hành trình vô địch của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland.

Chia sẻ ở lần đầu tiên thi đấu tại sân chơi châu lục, tiền đạo sinh năm 2009 nhấn mạnh toàn đội đã và đang tập trung hoàn thiện các chi tiết chuyên môn, đặc biệt là phối hợp và dứt điểm.

"Ở giải đấu này, đối thủ nào cũng mạnh nên chúng em đánh giá rất cao Yemen. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân," Văn Dương khẳng định.

Trong trường hợp cần thêm những sự đột biến trên hàng công, huấn luyện viên Cristiano Roland có thể đặt niềm tin vào tiền đạo Trần Mạnh Quân (Hà Nội FC), chân sút sinh năm 2010 đã đóng góp 5/30 bàn thắng của U17 Việt Nam tại chiến dịch vòng loại Giải châu Á 2026.

​Theo thống kê từ trang Bóng đá trẻ Hà Nội, tại các giải đấu chính thức trong năm 2025, Mạnh Quân đã ghi 29 bàn thắng sau 29 trận đấu, đạt hiệu suất ấn tượng 1 bàn/trận.

Cầu thủ thuộc lò đào tạo Hà Nội FC ghi 15 bàn ở Giải U15 Quốc gia và sau đó là 9 bàn thắng ở Giải U17 Quốc gia, đều nhận danh hiệu Vua phá lưới ở cả 2 giải đấu.

Tiền đạo Trần Mạnh Quân ghi 29 bàn thắng trong 29 trận đấu trong năm 2025. (Ảnh: FB)

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tập trung cao độ, U17 Việt Nam đang hướng tới một khởi đầu thuận lợi tại giải đấu, tạo nền tảng cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6/5 theo giờ địa phương (0h ngày 7/5 theo giờ Việt Nam), được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng TV360./.

Lịch thi đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

