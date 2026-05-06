U17 châu Á 2026: Việt Nam nhập cuộc, Thái Lan nhận 'trái đắng' ngày ra quân

Hôm nay (6/5), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức nhập cuộc chơi tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi có màn chạm trán với đội tuyển U17 Yemen.

Màn chạm trán giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen ở lượt trận quân bảng C sẽ diễn ra vào lúc 0g sáng 7/5 trên sân King Abdullah Sports City Hall.

Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết U17 châu Á, cũng như suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Theo điều lệ giải, 8 đội bóng xuất sắc nhất vòng bảng sẽ trở thành những cái tên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất dành cho lứa cầu thủ trẻ.

Trong trường hợp đội U17 Qatar (chủ nhà U17 World Cup) vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vì thế, cả U17 Việt Nam và U17 Yemen đều rất quyết tâm giành chiến thắng trước khi phải đối mặt với những thử thách phía trước.

Phát biểu trước trận ra quân, huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định: "Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm."

Vị huấn luyện viên người Brazil đánh giá cao U17 Yemen song cũng cho biết "chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật."

HLV Cristiano Roland đặt niềm tin rất lớn vào các học trò. (Nguồn: VFF)

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Haitham Al-Asbahi của U17 Yemen khẳng định đội bóng đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, đồng thời dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu đầu tiên gặp U17 Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và coi mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Các cầu thủ đang ở trạng thái tốt nhất và sẵn sàng thi đấu. Chúng tôi hy vọng sẽ có được kết quả tích cực," huấn luyện viên U17 Yemen cho hay.

Cũng ở loạt trận ra quân tại bảng C, vào lúc 0g30, U17 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U17 UAE trên sân King Abdullah Sports City Training.

Thái Lan thua sốc, Indonesia gây bất ngờ

Trước U17 Việt Nam, ba đại diện khác của Đông Nam Á là U17 Thái Lan, U17 Indonesia và U17 Myanmar cũng đã chính thức nhập cuộc chơi.

Tại bảng A, U17 Thái Lan đã phải nhận "trái đắng" trong ngày ra quân khi để thua 0-2 trước U17 Tajikistan bởi pha phản lưới nhà của Phetcharayut Soboonma và bàn thắng của Parviz Sanginov.

Trong khi đó, U17 Myanmar không thể làm nên bất ngờ khi để thua đậm 0-4 trước đội chủ nhà U17 Saudi Arabia. Ali Makki (cú đúp), Faris Bu Shaqraa và Abdullah Aldawsari là những người ghi bàn ở trận này.

Những thất bại này khiến cả U17 Thái Lan và U17 Myanmar đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp tại bảng A.

Ở lượt trận thứ 2, U17 Thái Lan sẽ phải đối mặt với đội chủ nhà trong khi U17 Myanmar gặp U17 Tajikistan.

Trái ngược U17 Thái Lan và U17 Myanmar, đại diện khác của Đông Nam Á là U17 Indonesia lại gây bất ngờ lớn trong ngày ra quân.

U17 Indonesia giành chiến thắng trước Trung Quốc ở ngày ra quân. (Nguồn: AFC)

Tại bảng B, đội tuyển U17 Indonesia đã khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc trên sân King Abdullah Sports City Training. Keanu Sanjaya sắm vai người hùng khi ghi bàn quan trọng ở phút 87 để mang chiến thắng về cho đội bóng xứ vạn đảo.

Trận thắng này chắc chắn sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kurniawan Dwi Yulianto có thêm động lực trước cuộc chạm trán U17 Qatar - đội chủ nhà của giải U17 World Cup 2026.

Nếu tiếp tục gây bất ngờ và thắng U17 Qatar, U17 Indonesia sẽ sớm ghi tên mình vào tứ kết, qua đó cũng giành luôn tấm vé dự World Cup 2026.

Ở ngày ra quân, U17 Qatar đã để thua ngược 1-3 trước U17 Nhật Bản. U17 Qatar có bàn mở tỷ số của Tokode ở hiệp 1, nhưng đã để cho đối phương ngược dòng trong hiệp 2 nhờ các bàn thắng của Kakeru Saito và Kitahara (cú đúp).

Thất bại này khiến cho đội chủ nhà World Cup 2026 đối mặt nhiều khó khăn. Họ buộc phải thắng U17 Indonesia ở trận tiếp theo mới có hy vọng vượt qua vòng bảng.

Nếu U17 Qatar bị loại sớm, cuộc cạnh tranh 8 suất góp mặt tứ kết sẽ rất căng thẳng và khi đó sẽ không có cơ hội cho các đội tuyển nằm trong nhóm xếp thứ ba./.

