U17 nữ châu Á 2026: Xác định 6 đội vào tứ kết, cơ hội nào cho Việt Nam

Sau loạt trận thứ 2 vòng bảng, giải U17 nữ châu Á 2026 đã chính thức xác định được 6 đội bóng xuất sắc sớm giành quyền vào tứ kết.

6 suất sớm đi tiếp được chia đều cho cả ba bảng đấu, gồm Trung Quốc, Thái Lan (bảng A); Nhật Bản, Australia (bảng B); Triều Tiên, Hàn Quốc (bảng C).

Tại bảng A, chủ nhà U17 nữ Trung Quốc khẳng định sức mạnh vượt trội bằng những chiến thắng thuyết phục trước U17 nữ Myanmar (6-0) và U17 nữ Việt Nam (3-0).

Kết quả này giúp U17 nữ Trung Quốc giành 6 điểm tuyệt đối (hiệu số +9) để trở thành cái tên đầu tiên bước vào tứ kết, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên trong lịch sử.

Ở bảng đấu này, U17 nữ Thái Lan đã có được 4 điểm sau hai lượt trận - hòa U17 nữ Việt Nam (2-2) và thắng U17 nữ Myanmar (1-0).

Đội bóng xứ chùa Vàng cũng đã sớm giành quyền đi tiếp sớm 1 lượt trận do hai đội xếp cuối C chưa có điểm nào, nên Thái Lan ít nhất là sẽ giành 1 trong hai suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

U17 nữ Trung Quốc sẽ chạm trán U17 nữ Thái Lan ở lượt cuối để tranh chấp ngôi đầu. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, đại diện Đông Nam Á khó ngăn Trung Quốc duy trì vị trí đầu bảng A.

Tại bảng B, U17 nữ Nhật Bản cũng không vấp phải khó khăn nào trong cuộc đua tranh tấm vé vào tứ kết giải đấu năm nay.

Đương kim á quân đã dễ dàng thắng "hủy diệt" U17 nữ Liban 13-0 ở ngày ra quân và đánh bại U17 nữ Ấn Độ 3-0.

Thành tích này giúp U17 nữ Nhật Bản có 6 điểm, vững vàng ngôi đầu bảng B để thẳng tiến vào vòng đấu tiếp theo.

Cùng với U17 nữ Nhật Bản U17 Australia đã có được 4 điểm sau hai lượt đấu, và cũng đã giành quyền vào tứ kết theo kịch bản giống U17 nữ Thái Lan.

U17 nữ Nhật Bản sẽ so tài với U17 nữ Australia để tranh vị trí đầu bảng B chung cuộc.

U17 nữ Triều Tiên đang thể hiện phong độ ấn tượng nhất. (Nguồn: AFC)

Tại bảng C, U17 nữ Triều Tiên vẫn chưa gặp bất cứ khó khăn nào trên hành trình bảo vệ ngôi vương giải U17 nữ châu Á.

Nhà đương kim vô địch dễ dàng có những chiến thắng đậm trước U17 nữ Đài Bắc Trung Hoa (10-0) và U17 nữ Philippines (8-0).

Giành 6 điểm cùng hiệu số +18, U17 nữ Triều Tiên hiên ngang bước tiếp hành trình và sẽ là thách thức đối với các đội bóng trong cuộc đua tranh chức vô địch.

Ở bảng đấu này, U17 nữ Hàn Quốc cũng không kém cạnh khi có những chiến thắng đậm trước Philippines (5-0) và Đài Bắc Trung Hoa (4-0), để cùng Triều Tiên vào tứ kết sớm.

U17 nữ Triều Tiên và U17 nữ Hàn Quốc sẽ đối đầu nhau ở lượt cuối để xác định xem đội nào sẽ giành vị trí nhất bảng C.

Cơ hội nào cho U17 nữ Việt Nam

6/8 suất giành vé tứ kết đã được xác định song không có nghĩa cơ hội giành quyền đi tiếp của U17 nữ Việt Nam tại giải đấu này hẹp đi.

Sau hai lượt trận, U17 nữ Việt Nam đang có 1 điểm cùng hiệu số -3 - hòa Thái Lan 2-2 và thua Trung Quốc 0-3.

Với cục diện hiện tại của các bảng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Okiyama Masahiko vẫn nắm quyền tự quyết khi đối đầu U17 nữ Myanmar ở lượt cuối.

Cụ thể, U17 nữ Việt Nam sẽ chắc chắn giành quyền vào tứ kết nếu như giành chiến thắng trước U17 nữ Myanmar mà không cần quan tâm kết quả các trận đấu khác.

Trong trường hợp thắng U17 nữ Myanmar, U17 nữ Việt Nam có thể giành vị trí nhì bảng nếu Thái Lan thua đậm trước U17 Trung Quốc (cách biệt từ 4 bàn nếu Việt Nam thắng Myanmar khoảng cách 1 bàn).

U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) cần phải tự quyết định số phận của mình. (Nguồn: AFC)

Nếu không thể đứng nhì bảng, với 4 điểm, thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama cũng sẽ có suất vào tứ kết bởi đội xếp thứ ba của bảng C không thể giành được số điểm tương tự.

Trong trường hợp hòa Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại là rất lớn. Khi đó, các cô gái của chúng ta có 2 điểm và sẽ đi tiếp nếu như trận đấu giữa U17 nữ Đài Bắc Trung Hoa và U17 nữ Philippines khép lại với kết quả hòa (khi đó cả hai đội chỉ có 1 điểm).

Rõ ràng, để chắc chắn góp mặt danh sách 8 đội xuất sắc nhất, U17 nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U17 nữ Myanmar./.

