World Cup 2026: FIFA tái khẳng định sự tham dự của Iran

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino tái khẳng định đội tuyển Iran sẽ tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ theo đúng lịch trình.

Ông Infantino đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu khai mạc Đại hội FIFA lần thứ 76 tại thành phố Vancouver của Canada, nơi các quan chức bóng đá từ khắp thế giới tập trung để thảo luận về công tác tổ chức giải đấu, thay đổi luật lệ và quá trình chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.

Trước đó, có nhiều tin đồn khác nhau về khả năng tham gia của đội tuyển Iran trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn tiếp diễn và việc giới chức Iran đề xuất chuyển các trận đấu vòng bảng của đội tuyển nước này từ Mỹ sang Mexico, nhưng bị FIFA bác bỏ.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ gần đây cũng đã thể hiện sự hoan nghênh đối với đội tuyển Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “đồng ý” cho đội tuyển Iran tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ.

Đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Dự kiến, trận mở màn của đội tuyển Iran tại kỳ World Cup lần này sẽ gặp đội tuyển New Zealand tại Los Angeles (Mỹ) ngày 15/6.

Theo thông báo chính thức, đội tuyển Iran sẽ tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 dưới tên gọi đặc biệt “Minab-168” nhằm tưởng nhớ 168 học sinh thiệt mạng trong thảm kịch tại Trường Minab - một trong những sự kiện đau thương nhất trong lịch sử nước này.

Giới chức thể thao Iran cho rằng việc gắn kết bóng đá với thông điệp nhân văn sẽ giúp lan tỏa câu chuyện của đất nước tới hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.

“Minab-168,” vì thế, không chỉ là một cái tên, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sự tưởng niệm và khát vọng vượt qua mất mát./.

​