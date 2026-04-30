Atletico-Arsenal bất phân thắng bại tại bán kết Champions League

Trận bán kết lượt về Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal tại sân Emirates vào giữa tuần sau hứa hẹn sẽ rất kịch tính sau khi hai đội hòa 1-1 ở lượt đi.

Atletico Madrid và Arsenal bất phân thắng bại ở lượt đi. (Nguồn: AP)

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal đã khép lại với kết quả hòa 1-1. Cả hai bàn thắng đều được ghi từ chấm phạt penalty.

Tại Civitas Metropolitano, Viktor Gyokeres phá vỡ thế cân bằng với bàn mở tỷ số 1-0 cho Arsenal từ chấm 11m ở phút 44 sau khi anh bị David Hancko phạm lỗi trong vòng cấm.

Đến phút 56, Atletico cũng được hưởng phạt đền sau tình huống Ben White để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt, Julian Alvarez không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

Kết quả hòa khiến cho trận bán kết lượt về giữa Atletico Madrid và Arsenal tại sân Emirates vào giữa tuần sau hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Pháo thủ thành London có được lợi thế khi được thi đấu sân nhà song Atletico chắc chắn không hề dễ bị khuất phục.

Trước đó, ở trận bán kết tại Paris, Paris Saint-Germain đã xuất sắc đánh bại Bayern Munich 5-4 sau màn rượt đuổi tỷ số siêu kịch tính.

Khvicha Kvaratskhelia (cú đúp), Joao Neves và Ousmane Dembele (cú đúp) là những người lập công mang chiến thắng về cho PSG.

Trong khi đó, các bàn thắng của Hùm xám được ghi bởi Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano và Luis Diaz./.

Sân vận động Chi Lăng sắp được đập phá và tháo dỡ toàn bộ sau khi thành phố Đà Nẵng chọn được nhà thầu thi công trong vòng 58 ngày. Gói thầu có giá trị hơn 4,66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,257 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian thực hiện 58 ngày. Ba nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm hoặc tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Tranh chấp lao động, giá vé cao, bất ổn địa chính trị cho đến các vấn đề văn hóa-chính trị đang biến sự kiện này thành một phép thử trên toàn quốc với các cấp chính quyền chịu trách nhiệm tổ chức.