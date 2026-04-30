Atletico-Arsenal bất phân thắng bại tại bán kết Champions League

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal đã khép lại với kết quả hòa 1-1. Cả hai bàn thắng đều được ghi từ chấm phạt penalty.

Tại Civitas Metropolitano, Viktor Gyokeres phá vỡ thế cân bằng với bàn mở tỷ số 1-0 cho Arsenal từ chấm 11m ở phút 44 sau khi anh bị David Hancko phạm lỗi trong vòng cấm.

Đến phút 56, Atletico cũng được hưởng phạt đền sau tình huống Ben White để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt, Julian Alvarez không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

Kết quả hòa khiến cho trận bán kết lượt về giữa Atletico Madrid và Arsenal tại sân Emirates vào giữa tuần sau hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Pháo thủ thành London có được lợi thế khi được thi đấu sân nhà song Atletico chắc chắn không hề dễ bị khuất phục.

Trước đó, ở trận bán kết tại Paris, Paris Saint-Germain đã xuất sắc đánh bại Bayern Munich 5-4 sau màn rượt đuổi tỷ số siêu kịch tính.

Khvicha Kvaratskhelia (cú đúp), Joao Neves và Ousmane Dembele (cú đúp) là những người lập công mang chiến thắng về cho PSG.

Trong khi đó, các bàn thắng của Hùm xám được ghi bởi Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano và Luis Diaz./.

