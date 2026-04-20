Bayern Munich lần thứ 35 giành chức vô địch Bundesliga

Bayern Munich đã chính thức trở thành nhà vô địch Bundesliga mùa giải 2025-26 sớm 4 vòng đấu sau chiến thắng 4-2 trước Stuttgart ở trận cầu tâm điểm vòng 30.

Đây cũng là danh hiệu Bundesliga thứ 35 trong lịch sử Hùm xám, đồng thời là chiếc Đĩa bạc thứ 13 trong 14 mùa giải gần nhất.

Lần duy nhất trong 14 mùa qua họ không thể lên ngôi quãng thời gian này là ở mùa giải 2023-2024, khi để cho Bayer Leverkusen vượt mặt.

Kết quả minh chứng rõ nét cho sự thống trị của Bayern Munich tại đấu trường cao nhất nước Đức. Hùm xám xứ Bavaria bỏ xa so với những đội bóng xếp sau ngay mình trong bảng thành tích là Dortmund và Mönchengladbach.

Chức vô địch sớm cũng là bước chạy đà hoàn hảo để Bayern Munich hướng đến hai danh hiệu còn lại ở mùa này là Champions League và DFB-Pokal (Cúp Quốc gia Đức).

Tại đấu trường Champions League, thử thách tiếp theo của Bayern chính là đương kim vô địch Paris Saint-Germain ở bán kết.

Trong khi đó, Bayern Munich cũng đã vào đến bán kết Cúp Quốc gia và sẽ đối đầu với Bayer Leverkusen.

Với phong độ hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany hoàn toàn có tự tin để hoàn thành mục tiêu khi mùa giải này khép lại.

Bayern có mùa giải ấn tượng và đang hướng đến "cú ăn ba" ở mùa này.

Ở trận đấu tại vòng 30, Bayern không có sự khởi đầu thuận lợi khi Stuttgart bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 do công Chris Führich.

Tuy nhiên, đội chủ sân Allianz ngay lập tức đáp trả bằng các bàn thắng của Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson và Alphonso Davies để dẫn ngược 3-1 ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Kane được tung vào sân và nhanh chóng để lại dấu ấn với một bàn thắng, góp phần ấn định chiến thắng 4-2 và chính thức đưa đội bóng lên ngôi vô địch.

Sau 30 vòng đấu, Bayern Munich giành được 79 điểm, nhiều hơn Dortmund đến 15 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ khép lại.

Còn với Stuttgart, họ đang xếp thứ tư và mục tiêu phía trước chỉ là bảo vệ thành quả của mình để có suất tham dự Champions League mùa tới./.

