Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó đề xuất bổ sung hai sân bay mới là Măng Đen và Vân Phong.

Bản tin 60s ngày 20/4/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Đề xuất sân bay trên mặt nước quy mô gần 500ha tại khu vực Vân Phong.

Cảnh báo khẩn sản phẩm HiPP nghi chứa thuốc chuột, Bộ Y tế nói gì?

Đề xuất nghỉ lễ hưởng lương “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11 hằng năm.

Điều tra vụ nam tài xế tử vong bất thường trong ô tô ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc giảm nhiệt mạnh.

Tổng thống Mỹ đổi ý, phản đối kế hoạch chiếm đảo Kharg của Iran.

Israel cảnh báo tấn công toàn lực ở Liban.

Iran khôi phục các chuyến bay quốc tế, từng bước mở lại không phận./.