Mở rộng “bầu trời” đón khách quốc tế, bứt phá cao điểm hè 2026 ​

Từ tháng 4/2026, thành phố Đà Nẵng chính thức khôi phục và mở rộng các đường bay quốc tế từ Nga và khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), tạo động lực quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng du lịch.

Với hàng loạt chương trình kích cầu, sự kiện văn hóa đặc sắc và chiến lược phát triển đồng bộ, thành phố biển miền Trung hướng tới mục tiêu đón gần 20 triệu lượt khách trong năm 2026, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu khu vực.

Tăng tốc thu hút khách quốc tế

Trung tuần tháng 4/2026, Đà Nẵng liên tiếp đón các chuyến bay quốc tế từ thị trường Nga và CIS, đánh dấu tín hiệu phục hồi tích cực của ngành du lịch. Hai chuyến bay ngày 13 và 16/4 đã đưa gần 600 hành khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, mở đầu cho giai đoạn tăng tốc thu hút khách quốc tế trong mùa cao điểm hè.

Cụ thể, chuyến bay VJ55 từ Astana (Kazakhstan) do Công ty Crystal Bay phối hợp với hãng hàng không VietJet Air khai thác đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa 370 hành khách đến thành phố, trong đó có khoảng 250 đại diện các đối tác lữ hành từ thị trường CIS.

Theo kế hoạch, đường bay này được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần trong tháng 4 và 5, sau đó tăng lên 6 chuyến/tuần từ tháng 6/2026.

Tiếp đó, chuyến bay VJ7989 từ Vladivostok (Nga) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam phối hợp với VietJet Air vận hành cũng đã đưa thêm 220 hành khách đến với thành phố biển. Tần suất khai thác dự kiến tăng dần từ 2 chuyến/tháng lên 3 chuyến/tháng từ tháng 5.

Để tạo ấn tượng tốt với du khách quốc tế, ngành Du lịch thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chào đón như tặng hoa, quà lưu niệm, biểu diễn nghệ thuật truyền thống… góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết, trong năm 2026, ngành Du lịch thành phố đã chủ động phối hợp với các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành để khôi phục thị trường Nga và CIS. Dự kiến, thành phố sẽ đón khoảng 130.000 lượt khách từ các thị trường này trong năm nay.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, việc mở lại và gia tăng tần suất các đường bay không chỉ giúp phục hồi mạnh mẽ thị trường khách quốc tế, mà còn tạo động lực tăng trưởng cho toàn ngành Du lịch Đà Nẵng, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không và quảng bá hình ảnh thành phố như một điểm đến hiện đại, hấp dẫn.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Duyên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Anex Việt Nam nhận định, thị trường khách Nga và CIS có nhiều tiềm năng do đặc điểm lưu trú dài ngày, trung bình khoảng 9 đêm.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2026, doanh nghiệp dự kiến khai thác khách từ 8 thành phố của Nga đến Đà Nẵng bằng các chuyến bay charter, với tần suất có thể đạt khoảng 40 chuyến/tháng từ tháng 5.

Theo bà Duyên, Đà Nẵng có lợi thế lớn về vị trí địa lý, khí hậu biển thuận lợi vào mùa hè, hệ thống cơ sở lưu trú và hạ tầng du lịch đồng bộ, cùng các sản phẩm du lịch đa dạng, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của du khách quốc tế. Công ty kỳ vọng sẽ đưa hơn 60.000 lượt khách từ thị trường này đến thành phố trong năm 2026.

Song song với việc mở rộng đường bay, từ ngày 13–18/4, thành phố cũng đón đoàn khảo sát du lịch (famtrip) gồm hơn 250 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến khảo sát sản phẩm, tham gia kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm gia tăng lượng khách quốc tế trong thời gian tới.

Dự kiến từ tháng 4 đến tháng 10/2026, các đường bay từ Nga và CIS đến Đà Nẵng sẽ đạt gần 570 chuyến, tương đương khoảng 120.000 lượt khách. Mạng bay không chỉ kết nối Kazakhstan mà còn mở rộng tới Uzbekistan, Belarus và nhiều thành phố của Nga như Vladivostok, Khabarovsk, Novokuznetsk, Barnaul, chủ yếu theo hình thức thuê chuyến linh hoạt.

Phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững

Không chỉ tập trung thu hút khách quốc tế, Đà Nẵng còn đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa và phát triển sản phẩm bền vững thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội đặc sắc trong mùa hè 2026.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, thành phố tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ hội áo dài, lễ hội Giỗ Tổ nghề Yến, lễ hội “Sắc màu di sản Chăm”…, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Sẵn sàng đón khách vào dịp lễ sắp tới, bà Thân Thị Thu Huyền, Giám đốc điều hành doanh nghiệp Đảo Ký ức Hội An cho biết, công tác chuẩn bị phục vụ du khách dịp cao điểm lễ đã hoàn tất, với lượng đặt phòng đạt công suất cao. Đơn vị đang triển khai nhiều sản phẩm mới cho mùa hè 2026, trong đó có gói trải nghiệm “Dấu ấn di sản” kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực và nghệ thuật.

Điểm nhấn của chương trình là show diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” tái hiện lịch sử hơn 400 năm của đô thị cổ Hội An bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với thị trường khách quốc tế như du khách Nga và CIS.

Xu hướng dịch chuyển thị trường được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh cho du lịch Việt Nam trong năm 2026.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường xúc tiến quảng bá thị trường quốc tế; chú trọng phát triển du lịch bền vững, gắn kết các điểm đến nổi bật trong khu vực như Bà Nà Hills, Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu phục vụ hơn 19 triệu lượt khách lưu trú, với tổng doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Riêng trong quý I/2026, thành phố đã đón khoảng 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt 2,3 triệu lượt.

Với đà tăng trưởng tích cực cùng chiến lược phát triển rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, đặc biệt là việc mở rộng “bầu trời” đón khách quốc tế, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch lớn của khu vực.

Những tín hiệu khả quan từ các đường bay mới và chương trình kích cầu mùa hè 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho ngành Du lịch thành phố trong thời gian tới, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao trải nghiệm du khách./.

