Những món đồ bạn không nên mang theo khi đi du lịch châu Âu

Chuẩn bị hành lý cho một chuyến du lịch châu Âu có thể là bài toán không dễ và việc nhồi nhét quá nhiều đồ vào vali có thể nhanh chóng biến kỳ nghỉ trong mơ thành cơn đau đầu về hậu cần.

Chìa khóa để mang hành lý gọn nhẹ là tính toán chiến lược: bỏ lại những món bạn nghĩ sẽ cần nhưng thực tế lại không dùng đến.

Dưới đây là những thứ các chuyên gia du lịch khuyên bạn nên để ở nhà:

Giày cao gót

“Châu Âu đẹp nhất khi được khám phá bằng cách đi bộ, vì vậy việc mang một đôi giày đi bộ thoải mái mà vẫn thời trang là điều bắt buộc,” Liam Dunch, quản lý sản phẩm khu vực châu Âu của hãng lữ hành Abercrombie & Kent, cho biết. “Giày cao gót, đặc biệt là gót nhọn, không phù hợp với đường lát đá cuội và có thể gây chấn thương mắt cá chân.”

Trừ khi bạn tham dự một buổi dạ tiệc sang trọng, hãy giới hạn số giày ở những lựa chọn thực tế hơn để di chuyển trên những con phố gồ ghề hay leo các bậc thềm cổ kính.

“Đừng phí thời gian với giày cao gót,” Gray Grandy, cố vấn du lịch của Fora, nói. “Một đôi sandal dây thanh lịch là đủ để kết hợp cùng váy mùa Hè bay bổng.”

Một đôi sneaker xinh xắn cũng có thể giúp bạn tránh không ít phiền toái và đau nhức.

“Hãy để giày kiểu cách ở nhà, nhưng nhớ chọn sneaker vừa thoải mái vừa thời trang,” Melanie Fish, chuyên gia du lịch của Expedia, khuyên.

Đồ ăn vặt từ nhà

Bạn có thể muốn nhét vài món ăn vặt vào túi, nhưng nhà báo du lịch La Carmina cho rằng điều này không cần thiết.

“Đừng chất đầy vali bằng đồ ăn vặt trừ khi bạn có nhu cầu ăn kiêng đặc biệt,” cô nói. “Châu Âu nổi tiếng với quán càphê, siêu thị và tiệm bánh. Bạn sẽ không thiếu lựa chọn ngon và giá phải chăng khi cần ăn nhanh.”

Cô cũng cho biết các thành phố lớn ở Tây Âu hiện có rất nhiều lựa chọn cho người dị ứng thực phẩm hoặc theo chế độ ăn đặc biệt.

Những “thỏi nam châm” hút kẻ móc túi

“Bạn nên tránh mang theo những món đồ quá hào nhoáng hoặc trông đắt tiền, vì móc túi vẫn là vấn nạn phổ biến ở nhiều thành phố châu Âu, đặc biệt quanh các điểm du lịch,” Jonathan Alder, CEO và nhà sáng lập Jonathan’s Travels, cảnh báo.

Ngoài việc giữ sự tỉnh táo, bạn cũng nên để những chiếc túi xách không có khóa kéo ở nhà.

“Đừng mang theo túi không thể kéo khóa,” chuyên gia du lịch Tiffany Funk, đồng sáng lập point.me, nói. “Một chiếc túi không đóng kín là lời mời gọi đối với kẻ móc túi.”

Nếu bạn không muốn trông quá “khách du lịch,” hãy cân nhắc lại một số phụ kiện.

“Hãy để mũ lưỡi trai ở nhà,” Doni Belau, nhà sáng lập Girls’ Guide to the World, khuyên. “Nó khiến bạn lộ rõ là du khách.”

Vali cồng kềnh

“Hãy để chiếc vali khổng lồ ở nhà,” Tomiko Harvey, người sáng lập blog du lịch Passports & Grub, nói. “Bạn sẽ phải kéo nó lên những con dốc lát đá, qua ngõ hẹp và vào khách sạn nhỏ không có thang máy. Tin tôi đi, tôi đã thử rồi.”

Cô khuyên nên chọn vali cỡ trung thay vì “kéo theo cả cuộc đời trong một chiếc vali to hơn cả xe thuê,” để có thể tận hưởng tàu hỏa, phà và các tour đi bộ.

“Đặc biệt là tàu hỏa thường có không gian để hành lý rất hạn chế,” Jesse Neugarten, nhà sáng lập và CEO của Dollar Flight Club, cho biết. “Hãy mang theo vali xách tay và chuẩn bị quần áo nhiều lớp. Bạn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và giảm căng thẳng.”

Katy Nastro, phát ngôn viên dịch vụ cảnh báo vé máy bay Going, nhấn mạnh bạn nên cân nhắc loại hình chuyến đi.

“Bạn có phải đi bộ 20 phút tới Airbnb sau khi dùng phương tiện công cộng không, hay có thể dễ dàng gọi Uber?” cô nói. “Một vali xách tay nhỏ hoặc balo xách tay sẽ giúp bạn tránh phí ký gửi hành lý, nhất là với các hãng bay giá rẻ châu Âu có quy định kích thước cabin rất nghiêm ngặt.”

Cả tủ quần áo

“Đừng lãng phí chỗ trong vali cho những bộ váy áo mới mà bạn nghĩ sẽ cần,” Gabby Beckford, nhà sáng lập trang Packs Light, nói. “Nếu bạn thích mua sắm, hãy mang theo đồ cơ bản - đồ lót, tất, giày đi bộ quen thuộc - và mua phần còn lại khi đến nơi. Mua sắm ở châu Âu là một phần niềm vui.”

(Nguồn: Trafalgar)

“Đi nhẹ nghĩa là không cần ký gửi hành lý, tiết kiệm thời gian và công sức,” Sarah Dines, giám đốc thương mại của nền tảng đặt tour Viator, nói. “Di chuyển cũng dễ dàng hơn khi phải leo cầu thang hay đi trên đường lát đá.”

Bạn hoàn toàn có thể giặt đồ trong chuyến đi.

Quá nhiều thiết bị điện tử

“Bạn không cần cả túi phích cắm,” Neugarten nói. “Chỉ cần một chiếc đa năng tốt là đủ.”

Cổng USB hiện cũng phổ biến hơn, nên không cần quá lo lắng.

Mỹ phẩm cỡ lớn hoặc thậm chí là không cần mang

“Thay vì mang chai cỡ lớn, hãy chọn bản du lịch,” Reesa Avelino, phó chủ tịch khu vực Nam Âu của Goway Travel, nói. “Nhiều khách sạn có sẵn dầu gội, xà phòng, hoặc bạn có thể mua khi đến nơi.”

Thậm chí bạn có thể cân nhắc không mang theo cả kem chống nắng hay sản phẩm dưỡng da.

“Cứ ghé hiệu thuốc khi đến nơi,” Funk nói. “Hiệu thuốc ở EU có nhiều thương hiệu chăm sóc da tốt và giá phải chăng, đặc biệt là kem chống nắng chất lượng hơn so với ở Mỹ.”

Quá nhiều tiền mặt

“Châu Âu và Anh rất chuộng thanh toán bằng thẻ,” Bryan Lewis, nhà sáng lập Tenon Tours, cho biết. “Nếu mang tiền mặt, chỉ cần mệnh giá nhỏ để tip.”

Dunch lưu ý ngay cả những nơi từng chuộng tiền mặt như Italy hay Hy Lạp giờ cũng phổ biến thanh toán chạm.

Quần jean dày vào mùa Hè

“Đừng mang denim vào mùa Hè,” Funk nói. “Nhiều nơi ở châu Âu hạn chế điều hòa, mặc đồ jean rất nóng. Và đa số căn hộ không có máy sấy, nên nếu giặt, độ ẩm có thể khiến quần không bao giờ khô.” Thay vào đó, hãy chọn các chất liệu nhẹ như cotton hoặc linen./.

