Sân bay UAE mở cửa đón khách tham quan không cần có vé máy bay

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, sân bay quốc tế Zayed tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) vừa triển khai chương trình cho phép công chúng tham quan khu vực bên trong sân bay mà không cần vé máy bay, trong khuôn khổ sáng kiến kéo dài 8 tuần nhằm nâng cao trải nghiệm và thu hút khách.

Thông báo cho biết chương trình được triển khai từ giữa tháng 4/2026, cho phép công dân và cư dân UAE tiếp cận các khu vực vốn chỉ dành cho hành khách xuất cảnh, bao gồm hệ thống cửa hàng, nhà hàng và các dịch vụ giải trí trong nhà ga.

Khách tham quan cần đăng ký trước để nhận thẻ an ninh điện tử có mã QR, sử dụng trong suốt quá trình ra vào các điểm kiểm soát, mua sắm và khi rời sân bay.

Trẻ em dưới 18 tuổi phải đi cùng người lớn, trong khi việc mang theo hoặc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân như máy tính xách tay hoặc máy tính bảng không được phép.

Sân bay cũng cung cấp tối đa 4 giờ gửi xe miễn phí cho khách tham quan với điều kiện chi tiêu tối thiểu 200 dirham (khoảng 54 USD) tại các cơ sở trong sân bay. Các giao dịch được thực hiện theo hình thức không dùng tiền mặt.

Mặc dù khách có thể mua sắm và ăn uống như thông thường, song việc bán thuốc lá và đồ uống có cồn không được áp dụng trong chương trình.

Giới chuyên gia cho rằng sáng kiến này phản ánh xu hướng biến sân bay thành trung tâm tiêu dùng và điểm đến trải nghiệm, thay vì chỉ là nơi trung chuyển hành khách.

Việc mở cửa cho khách không đi máy bay giúp gia tăng nguồn thu từ các hoạt động phi hàng không như bán lẻ và dịch vụ, đồng thời quảng bá hình ảnh và chất lượng dịch vụ của sân bay.

Đây cũng được xem là bước đi nhằm tăng sức cạnh tranh của Abu Dhabi trong bối cảnh các trung tâm hàng không khu vực Trung Đông đang đẩy mạnh phát triển các mô hình sân bay kết hợp thương mại và giải trí./.



