Indonesia: Trực thăng chở 8 người mất tích tại tỉnh West Kalimantan

Lực lượng chức năng Indonesia đang khẩn trương triển khai một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn sau khi nhận được thông tin một trực thăng chở 8 người đã bất ngờ mất liên lạc vào sáng 16/4 tại tỉnh West Kalimantan trên đảo Borneo.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo của cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương cho biết chiếc trực thăng thuộc sở hữu của công ty Matthew Air Nusantara, bị mất tín hiệu liên lạc vào khoảng 8h10 sáng.

Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương I Made Junetra cho biết khoảng 20 nhân viên cứu hộ đã được huy động rà soát khu vực nơi chiếc trực thăng phát tín hiệu liên lạc lần cuối.

Ngoài ra, một trực thăng của Không quân Indonesia cũng được điều động hỗ trợ tìm kiếm từ trên không trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp của đảo Borneo.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay mất tích chở 2 thành viên tổ lái và 6 hành khách. Hiện, chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay bị mất liên lạc cũng như tình trạng của 8 người trên khoang.

Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới với hàng nghìn hòn đảo nên vận tải hàng không đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các khu vực xa xôi. Tuy nhiên, an toàn bay lại đang đối mặt với nhiều thách thức vì gần đây nước này đã ghi nhận một số vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tháng Một vừa qua, một máy bay cánh quạt do Bộ Thủy sản thuê đã rơi ở sườn núi trên đảo Sulawesi khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 9/2025, một trực thăng chở 6 hành khách và 2 thành viên tổ lái bị rơi ngay sau khi cất cánh từ tỉnh South Kalimantan khiến tất cả những người trên khoang tử nạn.

Chưa đầy 2 tuần sau, một trực thăng khác bị rơi tại huyện hẻo lánh Ilaga, cướp đi sinh mạng của 4 người./.

