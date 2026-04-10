Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Hun Manet, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia thời gian qua, tin tưởng dưới sự điều hành đầy quyết tâm của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng; tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đứng đầu là Samdech Techo Hunsen, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Chính phủ sẽ ngày càng phát triển./.

