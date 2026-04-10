Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia, Thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ to lớn của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia trong việc vun đắp và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia và sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hoà bình, ổn định, độc lập và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chúc mừng Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia gửi lời chúc mừng nhiệt liệt đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa XVI của Việt Nam bầu giữ các trọng trách quan trọng.

Samdech Khuon Sudary chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động; đánh giá cao thành công của Việt Nam trong việc tinh gọn bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn xa của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, đất nước Việt Nam anh em sẽ tiếp tục vững bước phát triển kinh tế-xã hội, tiến tới hoàn thành mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Samdech Khuon Sudary bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 07/01/1979 và luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước như ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao Quốc hội hai nước phát huy vai trò cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa hai Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị hai nước, giữa nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm cân bằng giới trong hệ thống chính trị, ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam tham gia chính trị ở cả trung ương và địa phương.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường, Samdech Khuon Sudary khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước không bao giờ lay chuyển, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng mối quan hệ Việt Nam-Campuchia trong những năm gần đây tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố, tăng cường vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Về phương hướng hợp tác song phương, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên và các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh, trong đó có cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước và ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, qua đó không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy và gắn bó.

Đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia trong việc triển khai Thoả thuận hợp tác giữa hai quốc hội và trong khuôn khổ ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư mong muốn Quốc hội Campuchia tiếp tục cùng phối hợp chặt chẽ. Quốc hội hai nước cần tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thoả thuận đã ký kết; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững và cùng có lợi. Tăng cường liên kết về thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính ngân hàng và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mức độ gắn kết của hai nền kinh tế.

Khẳng định hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này, nhất trí giữ vững nguyên tắc không để bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của mỗi nước.

Nhân dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc đến Lãnh đạo và Nhân dân Campuchia./.

