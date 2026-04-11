Campuchia đề cao ý nghĩa chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Tối 10/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Samdech Vibolsena Pheakdei Say Chhum - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong Thông cáo báo chí công bố tối cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương CPP khẳng định chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần này của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú mang ý nghĩa sâu sắc cả về ngoại giao và chính trị, nhằm tiếp tục thực hiện tinh thần hội nghị cấp cao ngày 6/2 giữa Ban Thường vụ Trung ương CPP và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như thực hiện thỏa thuận trao đổi đoàn giữa hai Đảng giai đoạn 2025-2027, phù hợp với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài,” vì lợi ích của Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Thông cáo báo chí về kết quả chuyến thăm nêu rõ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú đã hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao Campuchia, bao gồm Samdech Techo Hun Sen, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia; Samdech Thipadei Hun Manet, Phó Chủ tịch CPP, Thủ tướng Campuchia; Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại các cuộc gặp, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, khu vực và thế giới, chia sẻ kinh nghiệm và những điểm nổi bật về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước, quan hệ song phương và hợp tác trong khuôn khổ khu vực và quốc tế; đồng thời đưa ra định hướng hoạt động và kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng nhằm duy trì mối quan hệ lịch sử và truyền thống đoàn kết của Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước, cũng như giáo dục thế hệ trẻ về những giá trị lịch sử đó.

Tại hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch CPP Samdech Say Chhum chúc mừng thành công Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XIV) cũng như thành công của cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời chúc mừng thành công của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, bầu ra bộ máy lãnh đạo nhà nước vào ngày 6/4 vừa qua.

Phó Chủ tịch CPP Samdech Say Chhum ca ngợi những tiến triển mà Việt Nam đã đạt được trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, đất nước Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 như kế hoạch đề ra.

Về phần mình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu mà Campuchia đã đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP, trong đó có vai trò của Samdech Techo Hun Sen, Samdech Thipadei Hun Manet và Samdech Khuon Sudary, trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực; đồng thời đánh giá cao tình hữu nghị giữa Đảng và Nhà nước của hai bên trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và công tác biên giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng các tỉnh tiếp giáp biên giới hai nước đã hợp tác tốt trong việc ngăn chặn các loại hình tội phạm xuyên quốc gia, cũng như tăng cường an ninh khu vực biên giới, biến biên giới trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời bày tỏ nhấn mạnh việc không để lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ của nước này chống lại nước kia, và xúc tiến sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Về tình hình khu vực, thông cáo báo chí của đảng cầm quyền tại Campuchia cho biết hai bên bày tỏ cam kết bảo vệ sự thống nhất và vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như nguyên tắc giải quyết xung đột thông qua đối thoại hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Campuchia cảm ơn Việt Nam đã tham gia cùng các thành viên ASEAN khác ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như tham gia nhóm Quan sát viên ASEAN để đảm bảo hiệu quả thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Nhân chuyến thăm Campuchia lần này, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An đã tham dự, đồng chủ trì cuộc gặp thân mật với khoảng 140 cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam.

Thông cáo báo chí của CPP nhận định: “Tình đoàn kết giữa thanh niên hai nước đã trở thành trụ cột quan trọng, là nhịp cầu hữu nghị kết nối mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam.”

Bên cạnh đó, Thông cáo báo chí cũng dẫn phát biểu của Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho rằng hợp tác giữa các thể chế nghị viện, nhà nước và theo kênh đảng giữa hai nước đang tiếp tục được vun đắp.

Nhà lãnh đạo Campuchia đồng bày tỏ kỳ vọng hai nước đạt cột mốc kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD theo kế hoạch đã đề ra./.

