Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng 10/4, tại thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã hội kiến Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Hun Sen nhân dịp Năm mới Chol Chhnam Thmey; cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà Chủ tịch Hun Sen và phía Campuchia đã dành cho cá nhân đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng CPP đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trong năm 2026; thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đưa đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng cải thiện, vị thế của Campuchia trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Campuchia của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định đây là minh chứng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ, bền chặt và khăng khít của quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch Hun Sen gửi lời chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam vừa được Quốc hội khoá XVI tín nhiệm bầu tại Kỳ họp thứ nhất; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam mà còn đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung của khu vực, trong đó có Campuchia.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hun Sen một lần nữa trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Campuchia, không chỉ giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ mà còn giúp hồi sinh, phát triển và xây dựng đất nước Campuchia; nhấn mạnh nếu không có sự giúp đỡ và hy sinh của Việt Nam thì không có Campuchia hôm nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, cuộc gặp cấp cao ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Phnom Penh (ngày 6/2/2026) là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng không những tạo động lực chính trị vững chắc đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, thúc đẩy triển khai thực chất, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch Hun Sen khẳng định Campuchia-Việt Nam-Lào không thể thiếu nhau và giữa ba nước dù đã có nhiều cơ chế hợp tác nhưng vẫn cần nghiên cứu các cơ chế hợp tác mới, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Về phương hướng hợp tác Việt Nam và Campuchia thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị, xem đây là nhân tố cốt lõi và xuyên suốt, giữ vai trò định hướng chiến lược cho toàn bộ quan hệ song phương; duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường trao đổi quan điểm, chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị gia tăng gắn kết về kinh tế giữa hai nước, trong đó tập trung giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn, đẩy mạnh hợp tác, phát triển kinh tế khu vực giáp biên, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, đẩy mạnh gắn kết cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa các địa phương giáp biên, giao lưu giữa nhân dân hai nước; đồng thời gia tăng tính bổ trợ của hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng, phát huy lợi thế so sánh trong các lĩnh vực của mỗi nước.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, hai nước cần đoàn kết trên tinh thần hữu nghị, truyền thống gắn bó lịch sử và tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia, ủng hộ mạnh mẽ một Campuchia phát triển và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng có thể, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển, xây dựng đất nước mang lại lợi ích cho nhân dân hai bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giữ vững nguyên tắc không để bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia; sớm hoàn tất công tác phân giới-cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, kiên quyết đấu tranh, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, chia rẽ quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức long trọng các hoạt động đánh dấu cột mốc 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia trong năm 2027./.

