Tòa án Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, hơn 70.000 lượt tương tác trợ lý ảo

Trong 6 tháng đầu năm công tác 2026 (từ 1/10/2025 đến 31/3/2026), Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, đạt kết quả tích cực. Ngành Tòa án Thủ đô tập trung xây dựng mô hình Tòa án điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và công khai bản án, quyết định nhằm nâng cao tính minh bạch. Đáng chú ý, hàng trăm phiên tòa trực tuyến đã được tổ chức, cùng hơn 70.000 lượt tương tác với trợ lý ảo, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện. Bên cạnh đó, 100% cán bộ, công chức sử dụng đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số đang từng bước tạo nền tảng cho nền tư pháp hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách trong giai đoạn mới./.