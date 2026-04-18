Trao quyền để người khuyết tật trở thành chủ thể tham gia phát triển

Sáng 18/4, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam với chủ đề “Bứt phá giới hạn-Vươn tới ước mơ-Tự tin tỏa sáng.”

Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham gia nhằm tôn vinh ý chí, nghị lực và những đóng góp quan trọng của người khuyết tật đối với gia đình, xã hội; đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền, thúc đẩy hòa nhập và phát triển toàn diện cho người khuyết tật.

Thông điệp được lan tỏa mạnh mẽ: người khuyết tật không chỉ vượt qua khó khăn mà còn chủ động khẳng định giá trị bản thân, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền của người khuyết tật là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước; đặc biệt, công tác người khuyết tật đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Trong đó, hệ thống pháp luật, chính sách về người khuyết tật ngày càng được hoàn thiện; chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả thiết thực.

Đáng chú ý, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng có nhiều bước tiến rõ rệt; mạng lưới phục hồi chức năng đã được phủ rộng với khoảng 95% trạm y tế có cán bộ chuyên trách; công tác giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thay đổi nhận thức xã hội theo hướng tiếp cận dựa trên quyền và sự tham gia chủ động của người khuyết tật.

Với chủ đề “Bứt phá giới hạn-Vươn tới ước mơ-Tự tin tỏa sáng,” Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng không chỉ mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần mà còn thể hiện định hướng chiến lược: chuyển từ cách tiếp cận “y tế-chăm sóc” sang “xã hội-hòa nhập” hướng đến mục tiêu là xóa bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội và trao quyền để người khuyết tật trở thành chủ thể tham gia phát triển.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành y tế cùng các bộ, ngành liên quan cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trợ giúp và chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng giao thông, công trình công cộng thân thiện, dễ tiếp cận; mở rộng giáo dục hòa nhập, cơ hội việc làm, phòng ngừa mọi hình thức phân biệt đối xử.

Việc đồng bộ các giải pháp không chỉ nhằm loại bỏ rào cản, giảm bất bình đẳng mà còn tạo nền tảng để người khuyết tật bứt phá giới hạn, hiện thực hóa ước mơ và tự tin tỏa sáng bằng chính tài năng, nghị lực của mình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu và người khuyết tật đi bộ đồng hành nhân Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định công tác trợ giúp người khuyết tật luôn được Thành phố xác định là nhiệm vụ nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống nghĩa tình của Thành phố mang tên Bác. Trong đó, phong trào thể dục thể thao người khuyết tật đã trở thành một điểm sáng góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, ý chí vươn lên và khả năng hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, từ vài trăm người tham gia ban đầu, đến nay phong trào thể thao người khuyết tật Thành phố đã phát triển mạnh mẽ với hàng nghìn người luyện tập thường xuyên ở nhiều bộ môn; trong đó việc cử đoàn vận động viên tham dự ASEAN Para Games 13 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của thành phố trong lĩnh vực này. Qua đó, tin tưởng người khuyết tật Thành phố sẽ tiếp tục phát huy nghị lực, sự tự tin và tinh thần lạc quan, không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân, theo đuổi ước mơ và khẳng định giá trị bằng chính nỗ lực của mình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cùng quan điểm, bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận Ngày Người khuyết tật Việt Nam không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là lời kêu gọi hành động: khuyết tật là một phần của trải nghiệm sống, và xã hội sẽ vững mạnh hơn khi mọi người đều có cơ hội tham gia, đóng góp.

Theo Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các dịch vụ và hỗ trợ dành cho người khuyết tật.

“Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Chính phủ Việt Nam, cũng như của các tổ chức và cộng đồng, trong việc chuyển hóa chính sách thành những hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống,” bà Melissa A. Brown chia sẻ.

Đánh giá cao vai trò của thể thao và các hoạt động cộng đồng trong quá trình phục hồi, nâng cao sức khỏe và tái hòa nhập của người khuyết tật, bà Melissa A. Brown tin tưởng chủ đề “Bứt phá giới hạn-Vươn tới ước mơ-Tự tin tỏa sáng” thể hiện quyết tâm vượt qua rào cản, theo đuổi khát vọng của người khuyết tật, đồng thời kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ để biến những ước mơ đó thành hiện thực.

Đại diện Ban tổ chức tặng quà cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tại lễ kỷ niệm, vận động viên bộ môn cử tạ Lê Văn Công chia sẻ hành trình đầy nghị lực trong cuộc sống, học tập và rèn luyện; đồng thời cho rằng, khuyết tật chỉ có thể làm hạn chế một phần cơ thể chứ không bao giờ giam cầm được tâm hồn và khát khao chinh phục. Ước mơ không dành riêng cho những người hoàn hảo mà thuộc về những ai dám theo đuổi, dù đó là việc vượt qua kỷ lục của bản thân hay nhìn lá quốc kỳ bay cao trên đấu trường quốc tế.

“Trong thể thao, giới hạn không nằm ở đôi chân, đôi tay hay đôi mắt. Giới hạn nằm ở ý chí và nghị lực của con người. Bạn tỏa sáng khi bạn tự tin là chính mình, khi bạn mỉm cười đối mặt với nghịch cảnh và khi bạn truyền được ngọn lửa hy vọng cho những người xung quanh,” anh Công chia sẻ.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đã phát động phong trào thể dục thể thao dành cho người khuyết tật; trao tặng quà cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục chung tay nâng cao nhận thức, xóa bỏ rào cản và định kiến; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật phát huy năng lực, tự tin “tỏa sáng”./.

