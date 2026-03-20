Dự án S4F: Trang bị kỹ năng, lan tỏa nghị lực sống cho thanh niên khuyết tật

Trong một năm qua, dự án Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên - kỹ năng cho tương lai (S4F) đã hỗ trợ đào tạo cho 123 học viên, mang lại niềm tin và động lực để những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình Kết nối Thanh niên của Hội đồng Anh và do Hội đồng Anh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống triển khai từ năm 2025 đến năm 2028.

Tại lễ tổng kết 1 năm triển khai dự án sáng nay (20/3), Hội đồng Anh cho biết mục tiêu của dự án là mong muốn trao quyền cho nữ thanh niên có hoàn cảnh kinh tế-xã hội khó khăn và thanh niên khuyết tật, giúp họ phát triển kỹ năng số, kỹ năng nòng cốt và kiến thức cơ bản về khí hậu nhằm thích nghi với các yêu cầu cần thiết của thế kỷ 21, hướng tới sự nghiệp thành công trong tương lai.

Trong năm đầu tiên (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), dự án triển khai thí điểm tại Hà Nội và Nghệ An. Trong số 123 học viên được hỗ trợ đào tạo, có 58% người tham gia là nữ; 64% là người khuyết tật, 88% hộ thu nhập thấp. Dự án đã tổ chức 4 lớp tập huấn đội ngũ nòng cốt và tập huấn lan tỏa; phát triển bộ công cụ tập huấn có khả năng nhân rộng cho các địa phương khác; tạo cơ hội học tập thông qua trải nghiệm với các suất học bổng…

Bà Ngô Thị Huyền Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống cho hay thông qua các hoạt động đào tạo phát triển kỹ năng số, kỹ năng cốt lõi về bình đẳng, sự thấu cảm và định hướng tương lai cũng như những cơ hội học tập trải nghiệm từ dự án, các bạn trẻ đã dần xây dựng được khả năng chống chịu và sự chủ động trong việc định hình con đường tương lai của mình. Dự án cũng mở ra cơ hội tiếp cận nguồn quỹ, trung tâm ươm tạo và các sự kiện kết nối nhằm hỗ trợ các sáng kiến khởi nghiệp.

“Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình hướng tới một tương lai bền vững, nơi mỗi bạn đều có cơ hội phát huy tiềm năng và đóng góp tích cực cho cộng đồng," bà Minh nói.

Là một thanh niên bị khuyết tật vận động, chị Lê Phương Thảo (Hà Nội) cho biết việc tham gia khóa đào tạo đã giúp chị có thêm nhiều kỹ năng sống tốt hơn, đặc biệt là vượt lên được những khó khăn và mặc cảm của bản thân. Với chị Phạm Thị Hiền (Hà Nội), dự án đã giúp chị thêm tự tin, chủ động và có định hướng rõ ràng cho tương lai.

Hội đồng Anh và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết hợp tác, mở ra cơ hội khởi nghiệp và việc làm cho những thanh niên yếu thế. (Ảnh: BTC)

Ban tổ chức cho biết sau giai đoạn đào tạo, trong giai đoạn 2, dự án hướng đến hỗ trợ thanh niên yếu thế trong khởi nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong lễ tổng kết sáng nay, Hội đồng Anh đã ký kết hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm phối hợp triển khai dự án giai đoạn 2026-2028. Cũng tại sự kiện, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã công bố thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội, làm đầu mối tham gia dự án.

Theo nội dung hợp tác, trong 2 năm, từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2028, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp nhận, nâng đỡ và bảo trợ các học viên của dự án S4F; mở ra cơ hội đào tạo chuyên sâu, thực hành thực tế tại các doanh nghiệp trong mạng lưới của hội; hình thành một thế hệ thanh niên khuyết tật và nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn - những người có tư duy khởi nghiệp, tự tin phát triển sự nghiệp và sống độc lập trong tương lai.

Hội đồng Anh cho hay biên bản hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình thúc đẩy vào lộ trình trao quyền hòa nhập kinh tế, hỗ trợ thanh niên khuyết tật và nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển năng lực khởi nghiệp, nâng cao khả năng kinh tế và tiếp cận sinh kế bền vững.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội cho rằng cần nhìn thẳng vào thực tế về việc không ai có thể nuôi ai cả đời và ai cũng có ước mơ. Vì vậy, mỗi người khuyết tật cần nỗ lực và cần được hỗ trợ, tạo cơ hội để có thể hòa nhập và làm việc.

Theo đó, hoạt động mà Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội hướng đến không phải làm từ thiện mà là xây dựng mô hình kinh doanh có thể tạo kinh tế, giá trị xã hội, đồng thời tạo cơ hội việc làm, cơ hội phát triển bản thân cho người yếu thế./.

