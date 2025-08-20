Vinh danh 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu “Toả sáng nghị lực Việt”

25 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực đã được tôn vinh trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025 diễn ra chiều nay, 20/8, tại Hà Nội.

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là những gương mặt thanh niên khuyết tật tiêu biểu nhất trong số 52 hồ sơ của 17 đơn vị, tổ chức giới thiệu.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết các cá nhân được tuyên dương đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau nhưng đều mang trong mình nghị lực vượt khó và khát vọng cống hiến.

“25 gương mặt được vinh danh hôm nay đã chứng minh một chân lý: giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất mà nằm ở niềm tin và ý chí. Các bạn đã vượt qua bao khó khăn để học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội, tỏa sáng nghị lực, lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu thanh niên khác”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Cũng theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, hiện Việt Nam có hơn 8 triệu người khuyết tật, trong đó có hơn 2 triệu người trong độ tuổi thanh niên. Trong những năm qua Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, thông qua việc ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật. Qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, đồng thời xây dựng một môi trường nhân văn, không rào cản, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.

Lễ tuyên dương không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời cam kết mạnh mẽ từ các cấp, các ngành, các tổ chức thanh niên cùng xây dựng một môi trường thân thiện, bao trùm, bình đẳng cho mọi thanh niên, trong đó có thanh niên khuyết tật.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được tổ chức lần đầu tiên năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic đến Việt Nam, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho thanh niên khuyết tật. Đến nay, chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 275 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ở cấp Trung ương được tôn vinh./.

