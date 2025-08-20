Đẩy mạnh đào tạo số: Đòn bẩy khởi nghiệp cho người khuyết tật

Cần có những giải pháp gì để thanh niên khuyết tật có thể khởi nghiệp, mang lại cuộc sống tốt hơn cả về tinh thần, thể chất và vật chất cho chính mình và những người xung quanh, đặc biệt là những người cùng cảnh ngộ là vấn đề được các đại biểu đặt ra tại tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.”

Tọa đàm do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức sáng nay (20/8), tại Hà Nội.

Tận dụng công nghệ

Là một trong những gương mặt người khuyết tật được vinh danh trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2024," Nguyễn Thị Thùy Chi hiện đang điều hành một doanh nghiệp xã hội do chính cộng đồng người sống chung với tổn thương não sáng lập.

Từ kinh nghiệm thực tế, Thùy Chi cho hay khó khăn với người khuyết tật là rất nhiều và cần thật kiên trì và kỷ luật để vượt qua, trong đó, việc không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ, AI, thương mại điện tử để khởi nghiệp và tạo ra giá trị là rất quan trọng. Bên cạnh đó, Thùy Chi cũng cho hay rất cần có cơ chế giúp người khuyết tật dễ dàng tra cứu văn bản, tiếp cận vốn và chế độ hỗ trợ một cách công bằng, kịp thời hơn.

Chia sẻ vấn đề này, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho rằng thách thức lớn nhất không phải là thiếu chính sách mà là làm sao để người cần có thể biết và tiếp cận được chúng và công nghệ chính là lời giải cho bài toán thu hẹp khoảng cách về thông tin, cơ hội.

Theo ông Thanh, các nền tảng như TikTok, có thể trở thành cầu nối hiệu quả để phổ biến các chính sách của Nhà nước, các mô hình kinh doanh thành công và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Bên cạnh đó, các nền tảng này còn giúp các bạn trẻ khuyết tật xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá sản phẩm và kết nối trực tiếp với khách hàng mà không bị giới hạn bởi không gian địa lý hay rào cản thể chất.

“TikTok sẵn sàng phối hợp với các đơn vị để xây dựng các chương trình đào tạo, giúp thanh niên khuyết tật khai thác tối đa tiềm năng của nền tảng số để khởi nghiệp,” ông Thanh đề xuất.

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong khởi nghiệp với thanh niên khuyết tật, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Phan Huy Khôi cho rằng khoa học công nghệ chính là chiếc chìa khóa quan trọng để người khuyết tật có thể khởi nghiệp bền vững. Vì vậy, việc nâng cao năng lực số phải được đặt lên hàng đầu.

Đáp ứng yêu cầu này, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã phối hợp triển khai các khóa đào tạo miễn phí về AI, kinh tế số, thương mại điện tử… đào tạo cho các thanh niên nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng.

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Phan Huy Khôi chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vị này thông tin thêm, trong 3 tháng, Trung tâm đã đào tạo trên 10.000 người. Trung tâm cũng đang nghiên cứu các chương trình đào tạo đặc thù phù hợp với khả năng và nhu cầu của thanh niên khuyết tật, hỗ trợ xây dựng kênh kinh doanh online, kết nối với ngân hàng, phát triển mô hình affiliate marketing mở ra nhiều cơ hội để các bạn chủ động tạo thu nhập và khẳng định giá trị bản thân.

Tạo điều kiện để người khuyết tật khởi nghiệp

Theo bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế), Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến người khuyết tật và đã có nhiều chính sách hỗ trợ người khuyết tật lao động và khởi nghiệp.

Hiện tại, người khuyết tật khởi nghiệp được vay tối đa 100 triệu đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh được vay 2 tỷ đồng theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP. Bộ Nội vụ đang sửa đổi Nghị định 74/2019/NĐ-CP, nếu được Chính phủ phê duyệt thì hạn mức sẽ tăng gấp đôi cho cá nhân (200 triệu đồng) và gấp 5 lần cho cơ sở (10 tỷ đồng).

Ngoài ra, người khuyết tật đi làm vẫn giữ nguyên trợ cấp xã hội. Nhà nước cũng đã bao phủ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng và đang nghiên cứu mở rộng cho nhóm nhẹ để giảm chi phí cho doanh nghiệp tuyển dụng.

Ban tổ chức đã trao biển hỗ trợ kinh phí cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các thanh niên khuyết tật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành, hành trình khởi nghiệp vốn nhiều chông gai, với thanh niên khuyết tật, những rào cản ấy càng lớn hơn, không chỉ về tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kiến thức mà cả những rào cản về định kiến xã hội. Nhưng chính trong những thách thức đó lại cho thấy sự kiên cường, sự sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của rất nhiều thanh niên khuyết tật khi họ đã và đang chứng minh mình đủ tài năng, trí tuệ để làm chủ cuộc đời, thậm chí là tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Vì vậy, chương trình tọa đàm là cơ hội thiết thực giúp thanh niên khuyết tật phát huy năng lực, sáng tạo, chủ động hội nhập và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Thông qua việc kết nối kiến thức, vốn và thị trường, chương trình hướng tới mục tiêu khích lệ các bạn trẻ biến ước mơ thành hiện thực, vừa lập thân, lập nghiệp vừa lan tỏa nghị lực sống đến cộng đồng.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết Ban tổ chức sẽ ghi nhận và có báo cáo tổng hợp, đề xuất liên quan tới các chính sách dành cho cộng đồng người khuyết tật nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng.

Tại buổi tọa đàm, Ban tổ chức đã trao biển hỗ trợ kinh phí cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các thanh niên khuyết tật, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng từ Công ty TCP Việt Nam./.

Ban hành quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.