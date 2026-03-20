Trường THCS Ngô Sĩ Liên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hội "Tiến bước lên Đoàn"

Ngày 20/3, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội) đã tổ chức chương trình Ngày hội Tiến bước lên Đoàn, để chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong diễn văn chào mừng, Nhà giáo Phạm Thu Hà, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên đánh giá chặng đường 95 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh "là một bản anh hùng ca bất tận". Từ những ngày đầu phôi thai cho đến khi trở thành lực lượng xung kích cách mạng, các thế hệ thanh niên đã viết nên những trang sử bằng máu, nước mắt và nụ cười chiến thắng.

Nhà giáo Phạm Thu Hà cho rằng trong năm 2026, tuổi trẻ thủ đô nói chung và tuổi trẻ ở Trường THCS Ngô Sĩ Liên nói riêng đang đứng trước những vận hội mới. "Chúng ta đang không chỉ bảo vệ nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng mà còn phải nỗ lực tự hoàn thiện mình để xứng đáng là những chủ nhân của một Việt Nam hùng cường, văn minh và hạnh phúc," cô Phạm Thu Hà nhắn nhủ.

Nhà giáo, Thạc sỹ Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Hoàng Long/VietnamPlus)

Người đứng đầu Ban Giám hiệu nhà trường bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến 102 học sinh ưu tú của trường được kết nạp vào Đoàn. Đây chính là "những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa Ngô Sĩ Liên, là minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ đầy tự hào."

"Những năm tháng dưới mái trường Ngô Sĩ Liên là lúc các em đặt nền móng vững chắc để xây dựng tương lai và khẳng định chính mình. Đừng để tuổi xuân trôi qua trong lặng lẽ, đừng để nghị lực bị bào mòn bởi sự trì trệ," cô Hà chia sẻ.

Trong khuôn khổ Lễ hội Tiến bước lên Đoàn, Trường THCS Ngô Sĩ Liên đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, bao gồm Liên hoan Trò chơi dân gian, tổ chức các trại trong Hội chợ "Vòng tay bạn bè", tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên và đặc biệt là hội thi Học sinh thanh lịch năm 2026 của trường.

Các đôi thí sinh là học sinh của trường tự tin trình diễn vẻ đẹp trí tuệ và thanh lịch trong cuộc thi. (Ảnh: Hoàng Long/VietnamPlus)

Về cuộc thi này, Nhà giáo Phạm Thu Hà bày tỏ mong muốn thấy học trò của mình "cháy hết mình và tỏa sáng rực rỡ" để phô ra không chỉ những gương mặt khả ái, những bộ trang phục đẹp, mà hơn hết là vẻ đẹp của trí tuệ, của sự tự tin và nét thanh lịch rất riêng của học sinh Ngô Sĩ Liên.

Nhà giáo Phạm Thu Hà kêu gọi các học sinh của trường để sức trẻ thăng hoa và chứng minh rằng các em không chỉ giỏi sách đèn mà còn đầy tài năng, bản lĩnh và phong cách. "Khi ánh đèn sân khấu khép lại, khi những tiết mục biểu diễn đã dừng, hãy mang chính tinh thần rực lửa và vẻ đẹp thanh lịch ấy vào trong từng trang sách, vào từng hành động nhỏ nhất nơi lớp học, và trong cách các em đối nhân xử thế với cuộc đời," cô Hà nói trong thông điệp ý nghĩa gửi tới các học sinh./.

Một khu trại được dựng trong Hội chợ "Vòng tay bạn bè". (Ảnh: Hoàng Long/VietnamPlus)