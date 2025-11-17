Trường THCS Ngô Sĩ Liên kỷ niệm 105 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/11, Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm thành lập và vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện Bộ Nội vụ, lãnh đạo phường Cửa Nam, các sở, ngành của Hà Nội. Bà Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư thứ nhất, Chuyên viên Văn hóa và Phu nhân Đại sứ Cuba tại Việt Nam, cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Cuba cũng tham dự.

Trong diễn văn kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 105 năm thành lập trường, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên, nhà giáo Phạm Thu Hà cho biết nhà trường được thành lập từ năm 1920 với tên gọi Tiểu học Leonet. Dù được xây dựng dưới thời Pháp, song từ bục giảng của ngôi trường, các thế hệ thầy cô đã khơi dậy tinh thần học tập, hun đúc lòng yêu nước và truyền cảm hứng để nhiều học sinh dấn thân phụng sự Tổ quốc.

Sau Cách mạng Tháng Tám, trường đổi tên thành Tiểu học Hàm Long. Đến thập niên 1970, trường vinh dự mang tên nhà sử học Ngô Sĩ Liên và lần lượt phát triển qua các mô hình Trường cấp I – II, Trường phổ thông cơ sở và từ năm 1983 đến nay là Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Hơn một thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên đã bền bỉ gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo, tận tâm nuôi dưỡng tri thức, truyền cảm hứng, khơi dậy ước mơ và khát vọng cho học trò. Hiện nay, trường có gần 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 2.600 học sinh, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đơn vị đi đầu của ngành giáo dục Thủ đô trong phong trào “Dạy tốt – Học tốt”.

Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được đầu tư hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đảm bảo môi trường học tập khang trang và hiệu quả. Nhờ uy tín và chất lượng đào tạo đã được khẳng định, trường trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, thu hút học sinh từ nhiều địa bàn của Hà Nội.

Nhà giáo Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên phát biểu. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)

Hiệu trưởng Phạm Thu Hà chia sẻ, trong hơn bốn thập kỷ mang tên Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, tập thể nhà trường luôn hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh. “Giáo viên và học sinh đã cùng nhau kiến tạo môi trường văn hóa học đường mang tính nhân văn sâu sắc, lấy giáo dục đạo đức làm nền tảng vững chắc, tạo bệ phóng cho sự phát triển trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất,” cô nhấn mạnh.

Những nỗ lực ấy đã kết tinh thành nhiều thành tựu đáng tự hào, được Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và chính quyền ghi nhận qua các danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng Nhì, danh hiệu “Anh hùng Lao động”…

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 105 năm thành lập, nhà trường tiếp tục vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Hiệu trưởng Phạm Thu Hà, phần thưởng này một lần nữa khẳng định Trường THCS Ngô Sĩ Liên là biểu tượng của tinh thần thi đua và chất lượng giáo dục Thủ đô.

Cột mốc 105 năm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường truyền thống, mà còn mở ra kỳ vọng về một hành trình mới, năng động và sáng tạo hơn của Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên trong tương lai./.

Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Sáng 17/11/2025, Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (Cửa Nam, Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập (1920-2025) và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.