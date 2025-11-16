Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên: Giáo dục đạo đức là bệ phóng cho trí tuệ

Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên vô cùng vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ - phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực, cống hiến không ngừng của tập thể nhà trường trong năm học 2024-2025.

Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của thầy trò Ngô Sĩ Liên trên hành trình xây dựng ngôi trường giàu truyền thống và đổi mới sáng tạo.

Phần thưởng càng ý nghĩa hơn khi đến vào đúng dịp kỷ niệm 105 năm thành lập trường.

Nhân dịp này, Nhà giáo, thạc sỹ Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đã chia sẻ về những giá trị cốt lõi và truyền thống mà trường luôn gìn giữ và tự hào.

- Nhân dịp kỷ niệm 105 năm thành lập trường, xin cô có thể chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm hoặc điều khiến cô tự hào nhất khi gắn bó và là "thuyền trưởng" của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên?”

Nhà giáo, thạc sỹ Phạm Thị Thu Hà: Cảm ơn câu hỏi đầy ý nghĩa của quý báo. Đứng ở vị trí “thuyền trưởng,” trong khoảnh khắc kỷ niệm 105 năm lịch sử này, cảm xúc của tôi là sự pha trộn của niềm vinh dự, tự hào và lòng tri ân sâu sắc.

Điều khiến tôi tự hào nhất, cũng là điều bồi hồi nhất, chính là sức sống mãnh liệt và bền bỉ của truyền thống Ngô Sĩ Liên. Những năm tháng gắn bó với trường đã cho tôi chứng kiến và cùng vun đắp nên môi trường giáo dục mà ở đó, các thế hệ giáo viên luôn tận tụy, không ngừng đổi mới, và các em học sinh luôn tràn đầy tinh thần cầu thị, hiếu học.

Có lẽ, kỷ niệm đẹp nhất là khi chứng kiến sự kết nối xuyên suốt giữa các thế hệ cựu học sinh thành đạt trở về, truyền lửa cho thế hệ hiện tại. Điều đó khẳng định giá trị cốt lõi: Ngô Sĩ Liên không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy về tình người và trách nhiệm xã hội.

Nhà trường đã được tặng thưởng nhiều Huân chương, danh hiệu, bằng khen của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ ngành. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Niềm tự hào lớn lao nhất của tôi chính là việc Nhà trường đã vững vàng trở thành lá cờ đầu của giáo dục Thủ đô. Chúng tôi tự hào không chỉ vì những Huân chương, danh hiệu Anh hùng Lao động mà Đảng và Nhà nước trao tặng, mà còn vì đã đào tạo nên nhiều thế hệ công dân ưu tú, có đức, có tài, đang góp sức xây dựng đất nước và giữ gìn nét thanh lịch, hào hoa của Thăng Long-Hà Nội.

Vinh dự của tôi là được tiếp nối và giữ gìn di sản hơn một thế kỷ này.

- Xin cô chia sẻ về những giá trị cốt lõi và truyền thống mà trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên luôn gìn giữ trong hành trình dài hơn một thế kỷ?

Nhà giáo, thạc sỹ Phạm Thị Thu Hà: Hành trình hơn một thế kỷ là niềm tự hào lớn, nhưng điều quan trọng hơn cả là những giá trị cốt lõi đã được kết tinh và truyền thừa qua các thế hệ. Tại Ngô Sĩ Liên, chúng tôi luôn tự hào và gìn giữ ba giá trị then chốt:

Thứ nhất, văn hóa sống có trách nhiệm - dạy làm người trước dạy làm chữ. Truyền thống của chúng tôi bắt nguồn từ chính danh nhân Ngô Sĩ Liên - người tượng trưng cho sự trung thực, trung thành với lịch sử và bảo vệ lẽ phải. Vì thế, giá trị cốt lõi đầu tiên của trường là đào tạo những công dân có đạo đức, biết yêu thương, có tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng và đất nước. Chúng tôi tin rằng giáo dục đạo đức phải là bệ phóng cho trí tuệ.

Bằng tình yêu và sự gắn bó mà các thế hệ đã trao truyền, thầy và trò tiếp tục đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng để thương hiệu Ngô Sĩ Liên, mang tên nhà Sử học kiệt xuất, sẽ vươn xa và rạng danh trên trường hội nhập. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thứ hai, tinh thần kiên cường-kế thừa di sản lịch sử. Ngô Sĩ Liên không chỉ là một ngôi trường, mà là một phần của lịch sử cách mạng. Từ thời kỳ âm thầm hoạt động kháng chiến, đến vai trò là căn cứ của Đoàn phụ nữ cứu quốc thành, tinh thần kiên định, vượt khó và cống hiến đã thấm nhuần trong máu thịt thầy và trò. Truyền thống này thúc đẩy chúng tôi không ngừng phấn đấu, thi đua "Dạy tốt-Học tốt" và vươn lên thành Lá cờ đầu của Ngành giáo dục Thủ đô trong thời bình.

Thứ ba, bản sắc Thăng Long - thanh lịch và sáng tạo. Nằm trên mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến, chúng tôi luôn hướng đến việc hun đúc cho học sinh nét thanh lịch, hào hoa của người Tràng An. Điều này được thể hiện qua môi trường học tập văn minh, thân thiện, khuyến khích sự sáng tạo, chủ động và phát triển toàn diện về trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất.

Ba giá trị cốt lõi này đã biến Ngô Sĩ Liên thành một “Trường học hạnh phúc,” nơi thầy cô yên tâm cống hiến, và học trò được phát triển trọn vẹn tiềm năng của mình.

- Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, cô đánh giá thế mạnh cạnh tranh của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên nằm ở đâu?

Nhà giáo, thạc sỹ Phạm Thị Thu Hà: Trong bối cảnh ngành giáo dục đang thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tôi đánh giá thế mạnh cạnh tranh cốt lõi của Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên nằm ở ba điểm:

Thứ nhất, sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử và đổi mới.

Ngô Sĩ Liên sở hữu di sản 105 năm, tạo nên một nền tảng văn hóa vững chắc – đó là tinh thần trách nhiệm, hiếu học và sự thanh lịch của người Thủ đô. Tuy nhiên, chúng tôi không ngủ quên trên quá khứ. Thay vào đó, chúng tôi dùng truyền thống làm bệ phóng cho sự đổi mới mạnh mẽ.

Thế mạnh của chúng tôi là khả năng chuyển đổi linh hoạt, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến, nhưng vẫn giữ được chiều sâu về giáo dục đạo đức và giá trị nhân văn.

Thứ hai, chất lượng đội ngũ sư phạm và sự truyền cảm hứng.

Thế mạnh của Ngô Sĩ Liên nằm ở đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tận tâm và không ngừng tự học, tự nâng cao chuyên môn. Họ không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng.

Chúng tôi tập trung xây dựng một môi trường làm việc mà ở đó giáo viên được khích lệ sáng tạo, từ đó tạo ra một Trường học hạnh phúc - nơi cả thầy và trò đều cảm thấy được tôn trọng, được phát triển và được khơi dậy khát vọng vươn lên.

Cơ sở vật chất nhà trường không ngừng được cải thiện để trở nên hiện đại, khang trang, đáp ứng hoàn hảo nhiệm vụ phổ cập giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thứ ba, định vị là cái nôi đào tạo nhân tài.

Trong khi nhiều nơi tập trung vào thành tích điểm số đơn thuần, chúng tôi xây dựng thế mạnh cạnh tranh bằng việc đào tạo ra những thế hệ học sinh toàn diện: học giỏi, mạnh về kỹ năng, thể chất, và đặc biệt là có ý thức trách nhiệm xã hội cao. Chính sự toàn diện này là “thương hiệu” giúp học sinh Ngô Sĩ Liên vững vàng và khác biệt khi bước vào các cấp học cao hơn và cuộc sống.

- Nhà trường đang triển khai những chương trình, mô hình hay giải pháp mới nào để nâng cao chất lượng dạy-học và phát triển toàn diện cho học sinh?

Nhà giáo, thạc sỹ Phạm Thị Thu Hà: Để thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện, Nhà trường đang triển khai nhiều giải pháp chiến lược, tập trung vào hai trụ cột chính: Nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên môn và Phát triển toàn diện năng lực học sinh.

Chúng tôi đang chuyển dịch mạnh mẽ từ phương pháp truyền thụ một chiều sang các mô hình dạy học tích cực, khuyến khích học sinh chủ động nghiên cứu, hợp tác và giải quyết vấn đề. Điều này giúp các em phát triển tư duy phản biện và khả năng ứng dụng kiến thức.

Nhà trường chú trọng việc tích hợp công nghệ vào quá trình dạy và học, không chỉ để làm phong phú bài giảng mà còn để cá nhân hóa việc học tập, giúp giáo viên dễ dàng theo dõi và điều chỉnh tiến độ học của từng em.

Với vai trò là trường điểm, chúng tôi đẩy mạnh các chương trình Tiếng Anh chất lượng cao, đặc biệt là các chương trình liên kết với các đơn vị quốc tế, nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ và hội nhập cho học sinh.

Mô hình “Trường học Hạnh phúc” là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Chúng tôi xây dựng môi trường mà ở đó sự tôn trọng, sự an toàn và sự khích lệ được đặt lên hàng đầu. Điều này tạo điều kiện để học sinh phát triển cảm xúc tích cực, giảm áp lực và thúc đẩy sự sáng tạo.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các dự án cộng đồng, hoạt động STEM/STEAM, và các câu lạc bộ đa dạng (Nghệ thuật, Thể thao,...). Mục đích là giúp học sinh không chỉ học kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng mềm, phát triển thể chất và thẩm mỹ, trở thành những công dân năng động, tự tin.

Với mục tiêu giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và năng lực cá nhân, nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện, giàu giá trị nhân văn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chúng tôi còn tăng cường công tác tư vấn tâm lý học đường, giúp các em giải quyết các vấn đề tâm lý tuổi vị thành niên và định hướng nghề nghiệp/chọn lớp/chọn trường cho các cấp học tiếp theo một cách khoa học và phù hợp với năng lực cá nhân.

Nhờ các giải pháp này, Ngô Sĩ Liên không chỉ duy trì được chất lượng học thuật mà còn đảm bảo học sinh phát triển hài hòa về nhân cách và năng lực trong bối cảnh xã hội hiện đại.

- Xin cô chia sẻ về tầm nhìn của nhà trường cho 5-10 năm tới là gì, và cô kỳ vọng điều gì ở thế hệ học sinh Ngô Sĩ Liên trong tương lai?

Nhà giáo, thạc sỹ Phạm Thị Thu Hà: Tầm nhìn của Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên trong 5-10 năm tới là xây dựng Nhà trường trở thành mô hình trường trung học cơ sở chất lượng cao tiêu biểu của Thủ đô, không chỉ dẫn đầu về học thuật mà còn tiên phong trong việc kiến tạo một môi trường giáo dục toàn diện, hội nhập và truyền cảm hứng.

Cụ thể, chúng tôi đặt mục tiêu:

Chuyển đổi số và cá nhân hóa giáo dục: Áp dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra môi trường học tập linh hoạt, cho phép mỗi học sinh phát triển tối đa tiềm năng cá nhân dựa trên năng lực và sở thích riêng.

Mở rộng hợp tác quốc tế: Tăng cường các chương trình giao lưu, trao đổi học sinh và giáo viên với các trường uy tín trên thế giới, nhằm nâng cao năng lực hội nhập và hiểu biết văn hóa toàn cầu cho học sinh.

Trường học hạnh phúc và bền vững: Đảm bảo Ngô Sĩ Liên là một không gian an toàn, sáng tạo, nơi chất lượng sống và làm việc của cả thầy và trò được nâng cao, tạo ra những công dân có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Tôi kỳ vọng các em sẽ trở thành những công dân của thế kỷ 21 mang đậm tinh thần Ngô Sĩ Liên: không ngừng học hỏi, có tư duy phản biện và sáng tạo, sống có trách nhiệm, vừa giữ được nét thanh lịch, hào hoa, giàu lòng nhân ái của người Tràng An, vừa có ý thức và trách nhiệm đối với cộng đồng toàn cầu.

Chúng tôi tin rằng thế hệ học sinh Ngô Sĩ Liên tương lai sẽ không chỉ là những người thừa kế di sản mà còn là những nhà kiến tạo của một tương lai tốt đẹp hơn.

- Xin trân trọng cảm ơn cô./.

Trường THCS Ngô Sĩ Liên: 105 năm vun đắp truyền thống, kiến tạo tương lai Trường THCS Ngô Sĩ Liên thành lập năm 1920, trải qua 105 năm hình thành và phát triển, trường đã trở thành cái nôi đào tạo các thế hệ học sinh ưu tú, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.