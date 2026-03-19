Khởi công đồng loạt trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Sáng 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 17 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Sự kiện là bước hiện thực hóa thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự chăm lo cho học sinh vùng biên giới, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo địa phương nơi có các công trình được khởi công.

Hiện cả nước có 22 tỉnh, thành phố biên giới đất liền với tổng số 248 xã, phường biên giới, dự kiến xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp. Tuy nhiên, số ít địa bàn thực tế thuận lợi nên báo cáo không tổ chức mô hình trường này.

Chương trình lần này triển khai tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới đất liền của 17 tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất để xây dựng 121 trường lần này là khoảng 30.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp đề xuất của các tỉnh, thành phố để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các trường khởi công lần này trước ngày 30/8/2027, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028.

Trước đó, thực hiện chủ trương này, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã được khởi công xây dựng năm 2025, dự kiến hoàn thành trước 30/8/2026.

Trong số này, có 99 trường đầu tư bằng ngân sách Trung ương, một trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do thành phố Hà Nội hỗ trợ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động, các cơ chế, chính sách đặc thù và xem xét, bố trí nguồn lực phù hợp cho các trường hoạt động đầy đủ, phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng theo quy định./.

Đồng loạt khởi công các trường phổ thông nội trú trên cả nước Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng trường học cho các xã vùng biên giới, sáng 9/11, một loạt các công trình trường học nội trú đã được khởi công.