Bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại nghị trường Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hôm nay, 11/3, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh ngày 19/10/1978, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Bà có trình độ cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh, thạc sỹ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiến sỹ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh trưởng thành từ ngành giáo dục. Bà từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Long; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long; Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026./.

