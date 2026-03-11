Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo kỹ sư ngành đường sắt cho Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 11/3, trường Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc (KNUT) thông báo đã hoàn thành chương trình giảng dạy thí điểm và áp dụng các môn học kỹ thuật chuyên ngành đường sắt cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) tại Việt Nam.

Đây là bước đi quan trọng nằm trong khuôn khổ dự án "Glocal University 30" nhằm tăng cường hợp tác giáo dục và tạo nền tảng vững chắc cho việc xuất khẩu mô hình giáo dục đại học ra quốc tế.

Việc xuất khẩu giáo trình đường sắt Hàn Quốc lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng thời điểm Việt Nam đang tập trung triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam.

Đây được coi là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam với tổng chiều dài 1.540km nối liền Thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhu cầu về đội ngũ nhân lực chuyên môn trình độ cao trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Để đảm bảo chất lượng và uy tín quốc tế, KNUT đã thiết lập một hệ thống chứng nhận môn học thông qua "Ủy ban chứng nhận đường sắt" độc lập, quy tụ các chuyên gia hàng đầu.

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên các bộ tài liệu chuẩn về năng lực cốt lõi và chỉ số đánh giá.

Hai bên đang triển khai lộ trình chiến lược từ khâu phát triển giáo trình, quản lý chất lượng dựa trên chứng nhận, hỗ trợ mở các chuyên ngành đường sắt tại nước ngoài cho đến việc chuyển giao toàn diện chương trình vào hệ thống giảng dạy của Việt Nam.

Trong giai đoạn thí điểm vừa qua, các môn học như "Kỹ thuật viễn thông ứng dụng trong đường sắt" và "Công nghệ thông tin, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng" đã được giảng dạy ở mức độ cơ bản và nhập môn.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên Việt Nam, nhà trường đã triển khai hệ thống thông dịch trực tiếp và cung cấp phụ đề tiếng Việt trong các buổi học. Bên cạnh đó, các chuyên gia Hàn Quốc cũng thực hiện hoạt động tư vấn chuyên sâu về giáo dục đường sắt cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở các khóa học ngắn hạn, hai trường đang thúc đẩy mạnh mẽ chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng "2+2."

Sau đợt tuyển sinh tân sinh viên cho chương trình này vào tháng Ba vừa qua, dự kiến trong nửa cuối năm 2026, KNUT sẽ tổ chức các khóa đào tạo riêng biệt cho sinh viên Việt Nam có nguyện vọng chuyển tiếp sang học tại trụ sở chính ở Hàn Quốc.

Đồng thời, KNUT cũng tham gia với vai trò tổ chức hợp tác tại các trung tâm đào tạo đường sắt do Chính phủ Việt Nam hỗ trợ thành lập, nhằm củng cố vị thế trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật tại chỗ.

Ông Yoon Seung Jo, Hiệu trưởng KNUT, khẳng định việc xuất khẩu chương trình đào tạo lần này là bước đi đầu tiên giúp thế giới biết đến hệ thống giáo dục đường sắt đẳng cấp quốc tế của trường.

Ông bày tỏ kỳ vọng KNUT sẽ trở thành đối tác chiến lược góp phần vào sự thành công của dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, từ đó nâng cao vị thế của ngành đường sắt Hàn Quốc và lan tỏa mô hình giáo dục đại học ưu việt ra toàn cầu.

Ngoài ra, nhằm thu hút thêm nhiều du học sinh Việt Nam, KNUT đang mở rộng hợp tác với Học viện Sejong tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc tại Hà Nội để vận hành các chương trình đào tạo tiếng Hàn chuyên biệt, hỗ trợ tối đa những sinh viên có nguyện vọng sang Hàn Quốc học tập trong tương lai./.

