"Chạm" chuyển điểm bầu cử: Sinh viên Đà Nẵng trọn vẹn phiếu bầu dù xa quê

Chỉ với vài thao tác chạm trên ứng dụng VNeID để chuyển điểm bỏ phiếu, hàng vạn cử tri sinh viên xa nhà tại thành phố Đà Nẵng đã hoàn toàn sẵn sàng thực hiện trọn vẹn quyền công dân của mình.

Thành phố Đà Nẵng hiện là nơi tập trung hàng vạn sinh viên từ khắp các tỉnh thành trên cả nước về học tập. Trong bối cảnh kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, việc tạo điều kiện cho lực lượng cử tri trẻ này thực hiện quyền công dân là một nhiệm vụ được các cấp chính quyền và các trường đại học đặc biệt quan tâm.

Nhờ sự chủ động tuyên truyền và hỗ trợ từ nhà trường, cùng với việc ứng dụng triệt để nền tảng công nghệ số như VNeID, hàng nghìn sinh viên xa nhà đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển đổi điểm bỏ phiếu về nơi tạm trú. Thao tác đơn giản, thông tin cập nhật liên tục đã giúp các cử tri lần đầu đi bầu xóa bỏ mọi bỡ ngỡ và lo âu.

Thế hệ Gen Z tại Đà Nẵng còn thể hiện trách nhiệm chính trị sâu sắc. Các em đã tích cực tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, tìm hiểu kỹ lưỡng tiểu sử và chương trình hành động của từng người ứng cử. Với những tiêu chí lựa chọn khắt khe cùng khát vọng về một môi trường sống và làm việc phát triển, sinh viên Đà Nẵng đã hoàn toàn sẵn sàng cầm lá phiếu trên tay, hướng về Ngày hội non sông 15/3 với một niềm tin và kỳ vọng lớn lao./.