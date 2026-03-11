Truyền thông, học giả quốc tế đánh giá cao ý nghĩa cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND

Truyền thông và giới nghiên cứu tại Mỹ cùng một số nước đã có nhiều nhận định về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với tiến trình phát triển của đất nước.

Trong bài viết “Ten Elections to Watch in 2026” (tạm dịch “10 cuộc bầu cử đáng chú ý năm 2026”), Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) của Mỹ đã xếp cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam vào nhóm các sự kiện chính trị đáng chú ý trong năm. Bài viết cho rằng cuộc bầu cử sẽ phản ánh ý chí và mức độ đồng thuận chính trị cao sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số tổ chức nghiên cứu khác cũng nhận định cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy cải cách kinh tế và hành chính.

Theo đánh giá của Diễn đàn Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Australia, cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 15/3/2026 có thể trở thành “ngã rẽ chiến lược," khi Việt Nam vừa tìm cách duy trì đà tăng trưởng kinh tế, vừa điều chỉnh chính sách đối ngoại trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng.

Trong khi đó, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng nhận định Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế và tăng cường phòng, chống tham nhũng, do đó Quốc hội nhiệm kỳ mới được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước.

Trong podcast ngày 10/3 trên trang mạng của Stratfor, chuyên gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương Nate Fischler thuộc công ty tư vấn RANE nhận định cuộc bầu cử sắp tới có thể làm rõ hơn các định hướng chính sách trong giai đoạn mới và có tác động nhất định tới môi trường chính trị-kinh tế của Việt Nam.

Trong khi đó, giới học giả Mỹ cũng đưa ra những đánh giá tích cực về sự kiện này. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Giáo sư Edmund Malesky của Đại học Duke (Mỹ) cho rằng cuộc bầu cử sẽ góp phần củng cố nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển tiếp theo, đồng thời dự báo Quốc hội khóa mới có thể xuất hiện thêm nhiều gương mặt trẻ có năng lực chính sách nhằm tăng cường vai trò xây dựng pháp luật và giám sát các cải cách hành chính./.

Hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử Theo đánh giá của các đoàn công tác, đến thời điểm hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị phục vụ bầu cử.