Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khi phá dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Ngày 18/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo Sở Xây dựng và Công an tỉnh Đồng Nai khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông do sửa chữa, tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51.

Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá toàn diện việc tổ chức thi công, rào chắn, phân luồng giao thông trên Quốc lộ 51.

Rà soát phương án tổ chức thi công, yêu cầu nhà thầu điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp, bảo đảm vừa sửa chữa công trình vừa duy trì khả năng lưu thông tối ưu.

Cùng đó, bố trí thi công theo khung giờ hợp lý (ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm), không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp,” bổ sung nhân lực, máy móc, rút ngắn tối đa thời gian thi công, sớm hoàn thành việc sửa chữa đường.

Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, người điều tiết giao thông theo quy định. Thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải, thi công dứt điểm từng đoạn.

Có phương án dự phòng xử lý tình huống phát sinh, đặc biệt trong giờ cao điểm và các ngày cuối tuần.

Đặc biệt, phối hợp ngành chức năng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa để hướng dẫn phương tiện chọn phương án lưu thông khác, hạn chế tập trung vào Quốc lộ 51.

Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống gây mất an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Từ đầu tháng 4 đến nay các đơn vị tiến hành sửa chữa Quốc lộ 51, đoạn qua phường Tam Phước, Long Hưng và Phước Tân (Đồng Nai).

Quá trình sửa chữa phải thu hẹp làn đường nên những ngày qua Quốc lộ 51 thường xảy ra ùn ứ cục bộ. Từ 18/4, Sở Xây dựng Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ 2 trạm thu phí (T1, T2) trên Quốc lộ 51.

Từ khoảng 11 giờ trưa 18/4, nhiều đoạn trên Quốc lộ 51 (thuộc phường Tam Phước, Long Hưng và Phước Tân) bị ùn tắc nghiêm trọng, có đoạn ùn tắc kéo dài hơn 4km.

Quốc lộ 51 dài hơn 70km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông cao nhất khu vực phía Nam.

Những ngày tới, ngành chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông lựa chọn lộ trình thay thế hoặc điều chỉnh thời gian di chuyển phù hợp để tránh đi vào các khu vực ùn tắc trên Quốc lộ 51./.

