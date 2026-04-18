Đẩy nhanh tiến độ Dự án kè xử lý sạt lở đường vùng ven hồ Thủy điện Hòa Bình

Dự án kè xử lý sạt lở đường Bích Trụ, hiện thuộc phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế-xã hội của người dân địa phương.

Trước đây, dự án này thuộc địa bàn xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), được triển khai thi công từ tháng 8/2023. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2025, với mục tiêu xử lý tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông, ổn định đời sống người dân khu vực ven sông Đà.

Tuy nhiên, đến nay, dự án mới đạt khoảng 80% khối lượng, chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu.

Sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính, dự án được bàn giao về cho phường Tân Hòa (tỉnh Phú Thọ) quản lý. Chính quyền địa phương đã có báo cáo gửi cấp có thẩm quyền đề nghị kéo dài thời gian thực hiện dự án, đồng thời gia hạn bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Việc chậm tiến độ thi công trong thời gian dài ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là những hộ sinh sống tại xóm Tiểu Khu và xóm Bích Trụ, nơi tuyến đường đi qua.

Các hạng mục Dự án kè xử lý sạt lở đường Bích Trụ "vắng bóng" đơn vị thi công. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ghi nhận thực tế cho thấy trên đoạn tuyến dài khoảng 3km, việc thi công dang dở khiến giao thông đi lại của người dân gặp khó khăn. Nhiều đoạn đường bị đào xới, chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Người dân buộc phải di chuyển qua các tuyến đường tạm chật hẹp, gồ ghề, dễ xảy ra tai nạn, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu.

Đáng chú ý, các phương tiện vận tải hạng nặng như xe tải chở đất, đá thường xuyên lưu thông trên tuyến đường ven sông gây cản trở giao thông, làm gia tăng áp lực lên hạ tầng vốn đã xuống cấp.

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Vào những ngày nắng, bụi đất từ công trường phát tán khắp khu vực, phủ trắng nhà cửa, cây cối và các vật dụng sinh hoạt. Dù các hộ dân đã cố gắng đóng kín cửa, sử dụng các biện pháp che chắn nhưng vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn bụi mịn xâm nhập.

Còn vào mùa mưa, tuyến đường trở nên lầy lội, trơn trượt, việc đi lại càng trở nên khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không chỉ dừng lại ở vấn đề môi trường và giao thông, quá trình thi công còn gây ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở của một số hộ dân sinh sống gần khu vực công trình.

Gia đình ông Ngô Văn Trình, trú tại xóm Tiểu Khu, phường Tân Hòa là một trong những trường hợp chịu tác động rõ rệt. Ông Trình chia sẻ căn nhà của gia đình xây dựng cách đây 3 năm, cách khu vực thi công khoảng 200m.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đặc biệt là khi các phương tiện cơ giới hoạt động với cường độ lớn, rung chấn đã khiến nhiều vị trí trong nhà xuất hiện các vết nứt ở tường, trần và cầu thang.

"Gia đình phải sống chung với tiếng ồn kéo dài, rung lắc liên tục trong thời gian dài. Nhiều chỗ trong nhà bị nứt gãy, gây thấm dột, ẩm mốc. Tôi rất lo lắng vì khu vực này địa chất không ổn định, nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu," ông Trình chia sẻ.

Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Các bệnh về đường hô hấp có xu hướng gia tăng, khiến người dân không khỏi bức xúc.

Trước những khó khăn, bất cập nêu trên, tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị chính quyền các cấp, chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống dân sinh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đến nay tiến độ thi công vẫn chưa chuyển biến rõ rệt. Một số hạng mục vẫn trong tình trạng dở dang, chưa được triển khai đồng bộ, khiến người dân tiếp tục phải chịu đựng những bất tiện kéo dài.

Điểm kè xử lý sạt lở đường Bích Trụ, chậm tiến độ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, kinh tế địa phương. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Theo hồ sơ dự án, công trình kè xử lý sạt lở đường Bích Trụ là một trong những hạng mục thuộc Dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân các xã, phường vùng hồ sông Đà, thành phố Hòa Bình (cũ), được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND.

Dự án có tổng mức đầu tư 11,3 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Mục tiêu của dự án là xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm, gia cố mái taluy, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đặc biệt trong mùa mưa bão, góp phần ổn định đời sống dân cư và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Đại diện đơn vị chức năng cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm tiến độ là do điều kiện địa chất khu vực thi công phức tạp. Cụ thể, mái taluy có độ cao lớn, cấu tạo chủ yếu là đá mồ côi với độ cứng cao, nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.

Bên cạnh đó, giữa các khối đá tồn tại nhiều lớp đất xen kẹp, khiến kết cấu không ổn định.

Trong quá trình thi công, nhiều tảng đá có nguy cơ bong bật khỏi mái taluy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công nhân và người dân lưu thông trên tuyến. Do đó, đơn vị thi công buộc phải tiến hành xử lý, loại bỏ các khối đá không ổn định, dẫn đến việc kéo dài thời gian thi công so với dự kiến.

Ngoài yếu tố địa chất, việc bố trí nguồn vốn, điều chỉnh, chuyển giao quản lý dự án sau hợp nhất đơn vị hành chính cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hòa, Lê Quang Huân cho biết, trong quá trình triển khai, dự án đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc ngoài dự kiến.

Chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện.

Thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành hạng mục còn lại trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, địa phương cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án kè xử lý sạt lở đường Bích Trụ được phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026. Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống thiên tai mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nâng cao đời sống người dân khu vực ven sông.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh nỗ lực của chính quyền và đơn vị thi công, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn lực, cũng như tăng cường giám sát tiến độ và chất lượng công trình.

Trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, việc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại của dự án càng trở nên cấp thiết, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Người dân địa phương kỳ vọng, với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền và sự quyết tâm của các đơn vị thi công, dự án sẽ sớm được hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực ven lòng hồ Hòa Bình./.

