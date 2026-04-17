Cảnh báo nguy hiểm từ các lối đi tự mở ngang qua đường sắt ở Đắk Lắk

Trước nhiều vụ việc mất an toàn giao thông đường sắt dẫn đến hậu quả đau lòng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang nỗ lực tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân; đồng thời kiến nghị thực hiện nhiều giải pháp đầu tư hạ tầng cơ sở đảm bảo.

Hậu quả nặng nề khi vi phạm an toàn đường sắt

Vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) vào chiều 12/4 khiến nhiều người không khỏi đau lòng khi nạn nhân tử vong là một em nhỏ sinh năm 2016 và 2 người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc được xác định do người điều khiển xe công nông băng qua lối đi tự mở ngang đường sắt. Hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt này vốn tồn tại lâu nay tại các xã, phường phía Đông của tỉnh.

Trước đó vào tháng 6/2025, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khác xảy ra trên địa bàn xã An Phú, thành phố Tuy Hòa cũ (nay thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân do nạn nhân cố tình băng qua đường sắt dù đã có chuông cảnh báo, đèn đỏ và gác chắn hạ xuống.

Thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt, chủ yếu do người tham gia giao thông đi qua các điểm giao cắt nhưng thiếu quan sát, không tuân thủ quy định an toàn.

Dù đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng nhưng người dân hiện vẫn chủ quan, không chú ý quan sát hoặc vì thuận tiện mà cố tình đi qua các tuyến đường tự mở qua đường sắt. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp cố tình vượt qua đường sắt khi gác chắn đã hạ xuống hoặc đã có còi báo hiệu và đèn đỏ.

Chị Đ.M.T (xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk) là một trong nhiều trường hợp vừa bị Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện, xử phạt vì lỗi cố tình vượt đường sắt khi đã có còi báo hiệu, đèn đỏ.

Chị T cho biết do thấy còi báo hiệu, đèn đỏ mà chưa thấy gác chắn hạ xuống nên vượt qua. Được lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, chị đã nhận thức được mức độ nguy hiểm khi vi phạm lỗi này.

Bà Lê Thị Hoài Thu (khu phố 8, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cho biết nhiều tuyến đường tự mở băng qua đường sắt rất nguy hiểm. Nhưng vì thuận tiện, nhiều người vẫn đi bộ hoặc sử dụng phương tiện qua lại. Những khu vực này thường khuất tầm nhìn nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Hậu quả thường rất đau lòng, có thể đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Xe công nông bị hư hỏng nặng tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Tìm giải pháp hiệu quả, bền vững

Tại khu vực đường sắt thuộc thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) dù lực lượng chức năng đã dùng các khối bêtông để chặn một lối đi tự phát nhưng sau thời gian ngắn, các khối bêtông lại bị người dân xê dịch qua một bên. Bất chấp nguy hiểm, hàng chục lượt người và phương tiện vẫn băng qua đây mỗi ngày.

Anh Nguyễn Thành Giáo (thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc) cho biết anh cùng nhiều hộ dân khác sinh sống tại khu vực gần tuyến đường sắt và thường xuyên qua lại trên một tuyến đường tự mở nên thấy nhiều rủi ro, nguy hiểm. Tuy nhiên vì thuận tiện nên anh chọn đi hằng ngày. Anh mong muốn cơ quan chức năng xây dựng tuyến đường mới bảo đảm an toàn, có cảnh báo, gác chắn để người dân qua lại.

Qua khảo sát, hiện có hơn 10 điểm đường ngang tự phát băng qua đường sắt thuộc địa bàn các xã Ô Loan, Tuy An Nam, Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Bùi Khắc Sinh (Phòng Kinh tế xã Tuy An Bắc) cho hay các lối đi tự mở băng qua đường sắt có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Hiện nay, việc xây dựng đường gom dân sinh tại khu vực gần đường sắt sẽ giúp người dân đi lại đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên địa phương đề xuất cấp trên hỗ trợ thực hiện.

Theo Trung tá Phạm Ngọc Lam - Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An, trên địa bàn hiện có nhiều tuyến đường dân sinh, lối đi tự mở băng qua đường sắt. Ngành đường sắt chưa có phương án xây dựng đường gom hoặc lối đi an toàn cho người dân qua lại. Ngành chức năng đã có biện pháp cấm đi qua những tuyến đường tự mở này nhưng người dân vẫn bất chấp qua lại và trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sinh sống gần khu vực đường sắt về sự nguy hiểm của lối đi tự mở và sự chủ quan, thiếu quan sát khi tham gia giao thông.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, hiện nay, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An đang đẩy mạnh công nghệ AI trong việc giám sát, xử lý vi phạm và bố trí cán bộ, chiến sỹ trực tại các điểm có nhiều trường hợp vi phạm giao thông đường sắt. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định an toàn giao thông đường sắt./.

