Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Đắk Lắk làm 3 người thương vong

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn ban đầu được xác định do phương tiện đường bộ tự ý băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Vào khoảng 14 giờ 45 ngày 12/4, tàu hỏa SE9 khi đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi qua địa bàn thuộc thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, thì va chạm với xe công nông đang chở theo 3 ông cháu, khiến một cháu nhỏ, sinh năm 2016 tử vong.

Phát hiện xe công nông băng qua khu vực đường dân sinh tự mở, Tổ lái tàu SE9 đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Xe công nông đã bị hất văng, lật ra ngoài khu vực đường ray.

Tai nạn cũng khiến cháu nhỏ sinh năm 2019 và người ông sinh năm 1967 bị thương, được người dân đưa đi cấp cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, tổ lái tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý ban đầu, bố trí người ở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, tàu SE9 tiếp tục hành trình, bị chậm khoảng 30 phút.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, 2 nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt trên hiện đã tỉnh táo, đang được tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện đường bộ tự ý băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt./.

