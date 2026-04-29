Người dân hối hả rời Thủ đô trước kỳ nghỉ lễ 30/4, nhiều "cửa ngõ" ùn ứ kéo dài

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài tới 4 ngày, do đó ngay trước đợt nghỉ kéo dài, lưu lượng phương tiện và người dân di chuyển qua các cửa ngõ Thủ đô Hà Nội tăng đột biến.

Viết Thành - Minh Hiếu - Trung Kiên
Chiều 29/4, các cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô chính thức bước vào đợt cao điểm giao thông lớn nhất trong năm. Ghi nhận tại trục đường Nguyễn Trãi, mật độ phương tiện đã tăng mạnh ngay từ đầu giờ chiều khi người dân bắt đầu lộ trình về quê và đi du lịch.

Tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài nhiều cây số đã khiến hành trình rời khỏi nội đô trở nên vô cùng gian nan. Dù lực lượng Cảnh sát Giao thông đã túc trực 100% quân số tại các nút giao trọng điểm để phân luồng và điều tiết, nhưng áp lực từ dòng xe đổ về quá lớn khiến mạch giao thông tại đây liên tục rơi vào trạng thái quá tải. Những hình ảnh hàng dài phương tiện kiên nhẫn chờ đợi đã phản ánh rõ nét sức nóng của kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp tới./.

