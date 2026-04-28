Vì sao năng lực tên lửa Iran chưa thể bị đối phương vô hiệu hóa?

Trong suốt nhiều tuần giao tranh, các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào hạ tầng quân sự Iran được cho là đã gây tổn thất đáng kể. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường cho thấy năng lực tên lửa của Tehran chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Nhịp độ phóng có giảm nhưng vẫn được duy trì, phản ánh khả năng phân tán lực lượng và tận dụng các cơ sở ngầm kiên cố. Giới chức Israel thừa nhận các đòn tấn công mới chỉ làm chậm tiến độ phát triển, thay vì chặn đứng chương trình tên lửa. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán có thể được nối lại, vấn đề này tiếp tục là điểm nóng, khi Iran khẳng định năng lực phòng thủ không nằm trong phạm vi thương lượng./.