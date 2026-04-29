Hà Nội mở rộng Nhà máy điện rác Sóc Sơn, tăng công suất phát điện lên 135MW

Dự án mở rộng Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn được triển khai với trọng tâm xử lý khối lượng lớn rác thải đã chôn lấp trong thời gian dài. Giai đoạn vận hành trước đó của nhà máy đã tiếp nhận hàng nghìn tấn rác mỗi ngày, góp phần giảm đáng kể áp lực cho hệ thống xử lý chất thải đô thị.

Ở giai đoạn mở rộng, công suất xử lý tiếp tục được nâng lên, đồng thời tăng khả năng phát điện, từng bước tận dụng rác thải như một nguồn tài nguyên. Việc áp dụng công nghệ đốt rác phát điện không chỉ nâng cao hiệu quả xử lý mà còn góp phần kiểm soát các yếu tố gây ô nhiễm, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển năng lượng bền vững tại Hà Nội./.