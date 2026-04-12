Công nông băng qua đường ngang dân sinh va chạm với tàu hỏa, 3 ông cháu thương vong

Thông tin từ lãnh đạo xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) cho biết chiều 12/4 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng tại khu vực đường ngang dân sinh tự mở trên địa bàn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào 14 giờ 45 ngày 12/4, tàu hỏa SE9 khi đang lưu thông qua khu gian Chí Thạnh-Hòa Đa (hướng Bắc-Nam) thì va chạm với xe công nông đang chở theo 3 ông cháu băng qua khu vực đường ngang dân sinh tự mở thuộc thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan.

Thời điểm xảy ra sự việc, tổ lái phát hiện phương tiện băng qua nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm khiến xe công nông bị hất văng, lật ra ngoài khu vực đường ray.

Vụ tai nạn khiến cháu T.H.T (sinh năm 2016) tử vong tại chỗ; cháu N.H.N.L (sinh năm 2019) và ông T.V.M (sinh năm 1967) bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, cháu T.H.T là cháu nội, còn cháu N.H.N.L là cháu ngoại của ông M.

Tại hiện trường, xe công nông bị tàu hỏa tông hư hỏng nặng. Một số bộ phận của đầu máy và toa tàu cũng bị hư hỏng, móp mép.

Sau khi xảy ra sự việc, tổ tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý ban đầu, bố trí người ở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 15 giờ 15 cùng ngày, tàu SE9 tiếp tục hành trình, bị chậm khoảng 30 phút.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, 2 nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt trên hiện đã tỉnh táo, đang được tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện đường bộ tự ý băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định./.

