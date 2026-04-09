Lâm Đồng: Ôtô tải đâm taxi trên đường Hồ Chí Minh, ba người thương vong

Ngày 9/4, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong.

Cụ thể vào khoảng 0 giờ ngày 9/4, anh N.H (32 tuổi, trú xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) lái taxi biển kiểm soát 47A-63400 chở 2 hành khách di chuyển trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ Trường Xuân theo hướng từ Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh).

Khi đến trước chợ, xe taxi bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 50E-34225 do anh N.T.D (34 tuổi, trú Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển đang lưu thông hướng ngược lại.

Hai xe sau đó lao vào các quầy hàng ven đường rồi mới dừng lại.

Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh chạy đến phá cửa, đưa các nạn nhân mắc kẹt trong taxi ra ngoài.

Tài xế taxi tử vong tại chỗ; 2 hành khách ngồi phía sau bị thương, được đưa đi cấp cứu. Vụ va chạm khiến xe taxi hư hỏng, dính chặt vào đầu ôtô tải.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

