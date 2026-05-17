Khẩn trương đưa các tuyến cao tốc cửa ngõ biên giới phía Bắc về đích

Những ngày vừa qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc liên tiếp xuất hiện các đợt mưa lớn, kéo dài. Trong khi miền Bắc đang bước vào đầu mùa mưa với nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình hạ tầng, tại dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị đang được huy động tối đa, bám công trường, tăng ca, tăng kíp với mục tiêu bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, lực lượng thi công đang huy động 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị và triển khai 130 mũi thi công. Giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 72% theo giá trị hợp đồng điều chỉnh.

Ông Lương Văn Hiệp - Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho hay, khó khăn lớn nhất trong công tác thi công lúc này là thời tiết tại khu vực miền núi phía Bắc đã vào mùa mưa.

Hiện nhiều đoạn đường đang hoàn thiện bê tông nhựa và sơn kẻ, nhưng gặp trời mưa thì nhân sự, máy móc phải dừng lại toàn bộ. Nếu thi công trong thời tiết này, sau khi sơn kẻ gặp độ ẩm sẽ bong, không đảm bảo chất lượng đưa vào sử dụng.

Dự án được khởi công từ tháng 4/2024 và đang được triển khai với nhịp độ khẩn trương. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30/9/2026, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Tại buổi kiểm tra dự án vừa qua, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cũng ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt của các lực lượng thi công. Đồng thời yêu cầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc-Nam phía Đông, có chiều dài 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án cao tốc này được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư 11.029 tỷ đồng.

Để bảo đảm mục tiêu đưa dự án về đích đúng và sớm tiến độ, bên cạnh công tác thi công, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Đối với các vị trí đường gom, đường ngang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo quyết liệt việc xử lý các vướng mắc liên quan đến đất ở, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, bàn giao cho nhà thầu thi công trong tháng 5/2026.

Ngoài ra, trong bối cảnh giá vật liệu, nhiên liệu, đặc biệt là nhựa đường, có biến động tăng mạnh từ tháng 3/2026 đến nay, phía doanh nghiệp dự án cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh giá hợp đồng, tạo điều kiện để các nhà thầu ổn định thi công, hạn chế rủi ro tài chính.

Cũng được thi công tại địa bàn miền núi, cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 121 km, kết nối hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, được triển khai đầu tư theo hai giai đoạn.

Toàn dự án hiện triển khai 132 mũi thi công cầu, hầm, đường với gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân sự. Một số đoạn tuyến đang tổ chức thi công mở rộng nền đường từ 17 m lên 22 m theo quy mô hoàn thiện của giai đoạn 2.

Hiện lực lượng thi công huy động 4 dây chuyền thảm bê tông nhựa công suất lớn để triển khai thảm nhựa mặt đường. Đến nay, tổng sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp đạt 74% giá trị hợp đồng.

Tới tháng 12/2026, dự án đặt mục tiêu hoàn thành 93 km từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) tới Đông Khê (Cao Bằng) trên quy mô nền đường 22 m.

Để hoàn thành toàn bộ dự án theo quy mô hoàn chỉnh 22 m, các đơn vị liên quan đã kiến nghị bổ sung nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong giai đoạn tới.

Với dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư và các nhà thầu trong việc vừa triển khai giai đoạn hoàn thiện, vừa thực hiện mở rộng một số đoạn tuyến theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22 m nhằm đồng bộ với định hướng phát triển toàn tuyến.

“Trong quá trình triển khai tiếp tục xuất hiện nhiều yếu tố địa chất phức tạp đặc trưng của khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt là các hang karst và hiện tượng sạt trượt phát sinh ngoài dự báo. Có những vị trí buộc phải thay đổi giải pháp kỹ thuật, chuyển từ phương án nền đường sang cầu để bảo đảm an toàn và ổn định công trình. Điều này làm tăng đáng kể khối lượng, chi phí cũng như thời gian thi công,” Chủ tịch VARSI thông tin.

Vị chuyên gia này cho rằng, ngoài những tác động nặng nề của bão lũ, các đơn vị còn chịu áp lực lớn từ biến động giá xăng dầu, vật tư vật liệu tăng cao, tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng như khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, các nhà thầu đã chủ động lựa chọn giải pháp thi công phù hợp, huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học để nâng cao năng suất, qua đó nhiều hạng mục đã hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt cho sự phát triển kinh tế vùng biên viễn, hai dự án qua Cao Bằng, Lạng Sơn là cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang được triển khai với tinh thần quyết tâm cao độ.

Dù phải chịu áp lực kép từ địa chất hiểm trở, thời tiết khí hậu cùng đặc thù khu vực miền núi phía Bắc và biến động giá vật liệu, các nhà đầu tư và nhà thầu đã thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc khắc phục khó khăn, tổ chức lại thi công, duy trì mục tiêu đưa dự án về đích trong năm 2026.

Từ đó hoàn thiện tuyến cao tốc kết nối vùng Đông Bắc với cửa khẩu biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi phía Bắc./.

​

Đề xuất điều chỉnh đầu tư hàng loạt các tuyến cao tốc, tăng liên kết vùng Các tuyến cao tốc được đầu tư sẽ góp phần hình thành hành lang vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tăng liên kết khu vực.