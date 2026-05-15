Hưng Yên - “cửa ngõ” kết nối Thủ đô với biển

Sau khi hợp nhất, lợi thế của Hưng Yên đã trở nên rõ ràng và quan trọng hơn trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và cả nước vì địa phương này có bờ biển dài 54km, trở thành “cửa ngõ” để Thủ đô kết nối với biển.

Với địa thế riêng có, Hưng Yên đang hoàn thiện mạng lưới giao thông, hạ tầng xã hội và tổ chức quy hoạch để khớp nối và hưởng lợi từ Hà Nội, nhất là ở thời điểm này, khi mà Thủ đô đang trong giai đoạn “bùng nổ” xây cầu, mở đường tái cấu trúc toàn bộ không gian đô thị và vùng phụ cận.

Hạ tầng tiện ích “hút” dòng người dịch chuyển

Mới đây, thành phố Hà Nội đã khởi công Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô, kéo dài từ cầu Hồng Hà (Hà Nội) đến cầu Mễ Sở (Hưng Yên).

Dự án không chỉ quan trọng với Hà Nội mà còn với tỉnh Hưng Yên, khi trục đường này gánh vác 2 sứ mệnh to lớn là: giao thông và định hình các không gian kinh tế mới dọc theo tuyến.

Khi các dự án hạ tầng hoàn thành, khoảng cách giữa Hà Nội và Hưng Yên sẽ được rút ngắn đáng kể, mở ra khả năng dịch chuyển nơi ở của một bộ phận cư dân Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng chật chội, áp lực về nhà ở, giá cả đắt đỏ, Hưng Yên đang trở thành lựa chọn hợp lý cho nhiều người, nhất là các gia đình trẻ.

Với quỹ đất rộng, mật độ xây dựng chưa quá cao và không gian xanh còn nhiều dư địa, người dân hoàn toàn có thể an cư tại Hưng Yên nhưng vẫn thuận tiện làm việc mỗi ngày tại thành phố. Để đón làn sóng dịch chuyển cư dân từ nội đô, tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch và triển khai xây dựng hạ tầng xã hội tương đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sống đời sống cao.

Có thể kể đến tại các xã như Văn Giang, Phụng Công, Như Quỳnh, Mỹ Hào (Hưng Yên) đang là trọng điểm phát triển đô thị với các dự án lớn như: Ecopark, Vinhomes Dream City Hưng Yên, Khu đô thị Xuân Cầu Văn Giang Alluvia City…tạo nên hệ thống đô thị sinh thái hiện đại phía Đông Hà Nội.

Không chỉ có các khu đô thị cao cấp, tại Hưng Yên còn có những dự án nhà ở xã hội, dành cho người thu nhập thấp. Mới đây đầu tháng Năm, Sở Xây dựng Hưng Yên, ra văn bản mời các doanh nghiệp tham gia xây dựng dự án nhà ở xã hội tại thôn Minh Hải, Phạm Kham thuộc xã Như Quỳnh.

Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Nhìn chung các dự án nhà ở của các xã kể trên đều tập trung ven sông Hồng, kết nối thuận tiện từ Hà Nội sang Hưng Yên qua các tuyến đường vành đai và cao tốc.

Cùng gần với đó, Hưng Yên còn có các trường Đại học như: Đại học Mở Hà Nội, Đại học Anh Quốc Việt Nam, Đại học Y khoa Tokyo, cơ sở 2 Đại học Bách Hà Nội, Học viện Tài chính... Đây là những hạ tầng xã hội quan trọng đủ sức hấp dẫn kéo cư dân từ nội đô đến sinh sống và học tập tại Hưng Yên trong thời gian tới.

Cửa ngõ để Thủ đô kết nối với biển

Với vị thế chiến lược, lợi thế cửa biển, khu hậu cần nghề cá ven biển, Khu kinh tế tự do cùng định hướng phát triển các chuỗi công nghệ cao, logistics, năng lượng, Hưng Yên không còn chỉ hưởng lợi từ Hà Nội, mà có thể cùng với Thủ đô để kết nối các tuyến đường, cơ sở hạ tầng khác nhằm hướng tới phát triển toàn vùng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, quy hoạch tỉnh năm 2026-2030, tầm nhìn 2045 đã định hướng rõ ràng hình thành 2 tuyến đường trục dọc đặc biệt quan trọng của tỉnh, đó là tuyến trục dọc 02 có điểm đầu tại xã Phụng Công tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, điểm cuối giao với đường bộ ven biển; tuyến trục dọc 03 có điểm đầu tại xã Phụng Công tiếp giáp Thủ đô Hà Nội dọc theo sông Hồng, điểm cuối giao với đường bộ ven biển.

Ngoài 2 trục giao thông kết nối Hưng Yên với Thủ đô Hà Nội, theo quy hoạch trên sông Hồng còn kết nối Thủ đô Hà Nội với Hưng Yên thêm 6 cầu qua sông Hồng gồm cầu Khuyến Lương; cầu Ngọc Hồi trên tuyến đường Vành đai 3.5; cầu Mễ Sở trên tuyến đường Vành đai 4; cầu kết nối ĐT.383C (Hưng Yên) với đường ĐT.427 (Hà Nội); cầu trên Vành đai 4.5; cầu trên CT.14; cầu Mai Động.

Còn về đường sắt: Hưng Yên có quy hoạch tuyến đường sắt liên vùng kết nối từ Thủ đô Hà Nội dọc theo trục dọc 02 đến khu kinh tế ven biển và kết nối với tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó là tuyến đường sắt Vành đai phía Đông Thủ đô Hà Nội dọc theo tuyến đường Vành đai 4.

Đối với đường thủy, Hưng Yên và Hà Nội có chung con sông Hồng chảy qua nên tỉnh đã chủ động đưa vào quy hoạch: Tuyến đường thủy quốc gia sông Hồng kết nối Thủ đô Hà Nội ra cửa Ba Lạt (Hưng Yên) đảm bảo tàu 3.000 tấn lưu thông.

Công trường dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đáng chú ý, không chỉ dừng ở việc quy hoạch mà trong số những cây cầu trên đã có cầu Mễ Sở, cầu Ngọc Hồi đang được xây dựng; tạo nên mạng lưới kết nối thông suốt giữa nội đô Hà Nội với Hưng Yên.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, các công trình này còn mang ý nghĩa lớn hơn là hình thành hành lang kinh tế chiến lược, kết nối trực tiếp Thủ đô với khu vực ven biển, qua đó mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ cho cả vùng.

Còn nhìn vào quy hoạch tổng thể của tỉnh Hưng Yên có thể thấy, tỉnh này ưu tiên cao nhất việc kết nối, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy của tỉnh với Thủ đô Hà Nội (trung tâm của cả vùng). Đồng thời là kết nối hạ tầng giao thông với các tỉnh trong tam giác phát triển Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh để tăng cường lưu thông hàng hóa và tận dụng lợi thế vùng.

Năm 2025, tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả kinh tế-xã hội rất tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78% (thuộc top 10 cả nước), thu ngân sách đạt trên 100 nghìn tỷ đồng và quy mô kinh tế đạt 166.106 tỷ đồng. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị được đẩy mạnh, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên khoảng 34%.

Sau hợp nhất, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 17.989km đường bộ; trong đó 26,55km đường cao tốc; 278,435km đường Quốc lộ, 43km tuyến đường bộ ven biển, 793,64km đường tỉnh, cùng mạng lưới đường thủy nội địa quốc gia và địa phương phong phú.

Đặc biệt, trong năm qua, tỉnh đã khởi công và khánh thành nhiều dự án trọng điểm như: Tuyến đường bộ ven biển, dự án đường Vành đai phía Nam thành phố Thái Bình (cũ) và tuyến đường bộ kết nối di sản văn hóa dọc sông Hồng…

Từ nền tảng hạ tầng đang được hoàn thiện đồng bộ, cùng dư địa phát triển rộng mở, tiềm lực kinh tế ngày càng vững mạnh và đặc biệt là lợi thế chiến lược cận kề Thủ đô, Hưng Yên đã và đang khẳng định vị thế - nơi “cửa ngõ” kết nối Thủ đô với biển; cực tăng trưởng mới của đất nước./.

Hạ tầng đô thị: Lực kéo cho tăng trưởng 2 con số TTXVN thực hiện loạt bài phản ánh những chuyển động mạnh mẽ trong đầu tư hạ tầng chiến lược tại các cực tăng trưởng của cả nước nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

