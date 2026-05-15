Đề xuất điều chỉnh đầu tư hàng loạt các tuyến cao tốc, tăng liên kết vùng

Các tuyến cao tốc được đầu tư sẽ góp phần hình thành hành lang vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tăng liên kết khu vực.

Việt Hùng
Nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa nền đường Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cục Đường bộ đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu (CT.13) sau 2030 về trước năm 2030.

Cao tốc Bảo Hà-Lai Châu sớm được đầu tư sẽ tăng cường vai trò kết nối khu vực Tây Bắc với cao tốc Nội Bài-Lào Cai, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Ngoài ra, nhu cầu vận tải đến năm 2030 tuyến cao tốc này có từ 7.000-10.000 xe tiêu chuẩn/ngày, đêm, do đó, Cục Đường bộ cho rằng việc xem xét điều chỉnh tiến trình đầu tư cao tốc Bảo Hà-Lai Châu là phù hợp.

Với cao tốc Nội Bài-Bắc Ninh-Hạ Long đoạn Bắc Ninh-Hạ Long, theo lãnh đạo Cục Đường bộ, trên cơ sở cập nhật các dự án mới hình thành trên hành lang Hà Nội-Quảng Ninh (tuyến đường kết nối Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội quy mô 10 làn xe; đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh) dẫn đến phân bổ lại nhu cầu đi lại của các phương thức vận tải (đường bộ, đường sắt) và các trên các tuyến đường bộ (đường kết nối Sân bay Gia Bình, cao tốc Bắc Ninh-Hạ Long, Quốc lộ 18, các tuyến đường địa phương).

Đánh giá nhu cầu hình thành đoạn tuyến cao tốc Bắc Ninh-Hạ Long chưa cấp thiết trong giai đoạn tới, Cục Đường bộ đề xuất việc điều chỉnh tiến trình đầu tư trước năm 2030 chuyển về sau 2030 nhằm dành nguồn lực cho các công trình cấp thiết, trọng điểm là phù hợp.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ đề xuất đầu tư bổ sung 3 tuyến cao tốc gồm: Lạng Sơn-Thái Nguyên-Tuyên Quang-Yên Bái-Sơn La; Cao Bằng-Tuyên Quang-Lào Cai-Sơn La và Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa vào quy hoạch mạng lưới đường bộ và sẽ có tiến trình đầu tư sau năm 2030.

Cụ thể, tuyến cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên-Tuyên Quang-Yên Bái-Sơn La được đề xuất chiều dài khoảng 378km; cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa chiều dài khoảng 141km; cao tốc Cao Bằng-Tuyên Quang-Lào Cai-Sơn La có chiều dài khoảng 335km. Cả 3 tuyến cao tốc này sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe.

Ba tuyến cao tốc trên được đầu tư sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, hình thành hành lang vận tải xuyên biên giới, giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác đồng thời tăng cường liên kết vùng, bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội./.

