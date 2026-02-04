Đến năm 2050, Việt Nam có 43 tuyến đường cao tốc, chiều dài gần 9.000km

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2050, hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 43 tuyến, tổng chiều dài khoảng 8.923km.

Cụ thể, trục dọc Bắc-Nam gồm: tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông chiều dài khoảng 2.065km và tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây chiều dài khoảng 1.205km.

Khu vực phía Bắc gồm 14 tuyến cao tốc, chiều dài khoảng 2.242km. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.353km. Khu vực phía Nam gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.342km.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 3 tuyến vành đai với chiều dài khoảng 417km; Thành phố Hồ Chí Minh có 2 tuyến vành đai với chiều dài khoảng 299km.

Về hệ thống quốc lộ, quy hoạch đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 28.614km. Trong đó, trục dọc Bắc-Nam gồm: Quốc lộ 1, chiều dài khoảng 2.218km và đường Hồ Chí Minh, chiều dài khoảng 1.894km.

Khu vực phía Bắc gồm 21 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 6.530km và 34 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.857km. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 24 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 4.275km và 47 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 4.393km. Khu vực phía Nam gồm 17 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 2.378km và 27 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.069km.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, nhu cầu vốn đầu tư khoảng hơn 3,2 triệu tỷ đồng, huy động từ các nguồn: vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA, vốn huy động ngoài ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Khẳng định tiến độ thực hiện từng tuyến cao tốc được xác định cụ thể theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg, số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhìn nhận việc mở rộng các tuyến cao tốc theo quy mô quy hoạch, nâng cấp, mở rộng các đoạn quốc lộ hoặc xây dựng tuyến tránh được xác định trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực.

Ngoài việc xác định lộ trình thực hiện quy hoạch từng đoạn tuyến cao tốc, quốc lộ cụ thể cho các giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn sau năm 2030, phía Bộ Xây dựng cũng cho rằng quy hoạch này sẽ là cơ sở để địa phương triển khai các quy hoạch khác có liên quan, quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư các tuyến đường bộ được giao, phân cấp./.

Từ kỳ tích 3.000km cao tốc đến “bệ phóng” hiện thực hóa 5.000km cao tốc Mỗi tuyến cao tốc mới được đầu tư xây dựng đã tạo nên mạng lưới hạ tầng đường bộ hiện đại, hình thành trục phát triển chiến lược, lan tỏa động lực tăng trưởng trên phạm vi cả nước.