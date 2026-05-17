Tuyên Quang: Xe khách lao xuống vực khiến 1 người tử vong

Xe khách đang lưu thông trên đường ĐT188 thuộc thôn Bản Piát, xã Bình An theo hướng từ xã Bình An đi xã Minh Quang thì bất ngờ lao vào ta luy âm bên phải đường và rơi xuống vực.

Quang Cường
Xe khách 29 chỗ lao xuống vực tại khu vực xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang.
Hồi 6 giờ 45 phút ngày 17/5, xe ôtô khách biển số 22F-002.20 do anh Hoàng Văn Thái, sinh năm 1990, trú tại xã Chiêm Hóa (Tuyên Quang) điều khiển, đang lưu thông trên đường ĐT188 thuộc thôn Bản Piát, xã Bình An theo hướng từ xã Bình An đi xã Minh Quang thì bất ngờ lao vào ta luy âm bên phải đường và rơi xuống vực.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang, hời điểm đó trên xe chở theo anh Ma Văn Vụ, sinh năm 1995, trú tại thôn Chẩu Quân, xã Bình An (Tuyên Quang).

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Ma Văn Vụ tử vong tại chỗ, lái xe bị thương. Xe ôtô bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe.

Lực lượng chức năng đã triển khai công tác cứu hộ và đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
Hiện tượng cháy ôtô, xe máy có thể xảy ra với cả xe cũ lẫn xe mới; khi xe vừa khởi động, đang di chuyển, vừa dừng lại hoặc đang đỗ tại nơi công cộng, trong nhà.

