Sơn La: Xe tải mất lái lao xuống vực, lái xe tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại bản Cao Đa, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 13 phút ngày 21/4, Công an xã Bắc Yên nhận được tin báo tại khu vực Km418+470, Quốc lộ 37, thuộc bản Cao Đa, xã Bắc Yên, một xe bồn chở nước javen biển kiểm soát 88C-129.XX, do anh Ph.V.C, sinh ngày 2/10/1989, trú quán ở thôn Lũng Hòa, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) di chuyển theo hướng Phú Thọ-Sơn La, khi đến địa điểm trên bất ngờ bị mất lái lao qua hành lang phòng vệ mềm rồi rơi xuống vực sâu khoảng 100m.

Hành lang phòng vệ có 2 lớp, trong đó một lớp hộ lan tôn sóng bằng sắt ở phía trong và bên ngoài là lớp phòng vệ bằng lốp xe ôtô.

Tại hiện trường, lái xe rơi ra khỏi cabin, tử vong tại chỗ, phần đầu và bồn của phương tiện bị chia tách, biến dạng, hư hỏng nặng, 10 trụ hộ lan lốp, 12m hộ lan tôn sóng hai tầng bị hư hỏng.

Ông Nhâm Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Yên, thông tin theo nhận định, nguyên nhân ban đầu, do lái xe buồn ngủ đã lao qua hành lang phòng vệ mềm rồi lao xuống taluy âm, cách mặt đường khoảng 100m.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, báo cáo Phòng PC01, Công an tỉnh Sơn La, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tổ chức khám nghiệm hiện trường và phương tiện.

Người và xe cẩu cũng được huy động đến để đưa thi thể nạn nhân, phương tiện lên. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Dốc Cao Đa, thuộc địa phận xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La là khu vực đồi, núi cao, nhiều khúc cua gấp. Nơi đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do mất phanh, mất lái rồi lao xuống vực sâu dẫn đến thương vong.

Vì vậy, người điều khiển các phương tiện qua cung đường đèo này cần tập trung lái xe, chú ý quan sát, đi số thấp, chậm... để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra./.

Tuyên Quang: Xe lao xuống vực sâu, tài xế bị mắc kẹt trong cabin biến dạng Xe tải biển kiểm soát 19C-226.27 khi đến khu vực đèo dốc, quanh co bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống vực sâu, khiến phụ xe bị thương, riêng tài xế bị mắc kẹt trong cabin biến dạng.