Phú Thọ: Xe ôtô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại khu vực xã Tam Đảo

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 29/3, tại Km20 quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Xe ôtô khách 29 chỗ, do tài xế trú tại thành phố Hà Nội điều khiển, chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng lưu thông theo hướng từ Khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, đoàn di chuyển bằng 3 xe ôtô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai mang biển kiểm soát 29B-098.15 bị nạn còn xe thứ ba chưa xuống núi.

Xác định ban đầu có nhiều người bị thương, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận có người tử vong.

Công an tỉnh đang tiếp tục xác định số nạn nhân cụ thể và điều tra theo quy định./.

