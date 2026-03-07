Quảng Ngãi: Xe tải lao xuống vực sâu, 3 người thương vong

Chiều 7/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) khiến chị P.T.T (sinh năm 1978, trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ; 2 người khác bị thương, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Khoảng 14 giờ 10 ngày 7/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của Công an xã Kon Plông về việc xảy ra vụ tai nạn tại Km 71+600, Quốc lộ 24.

Tại hiện trường, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 81C-19.183 do tài xế N.T.C (sinh năm 1998, trú xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe có hai người đi cùng là chị L.T.N (sinh năm 1981, trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) và chị P.T.T.

Xe ôtô lao xuống vực sâu khoảng 200m so với mặt đường, bị hư hỏng hoàn toàn, nạn nhân P.T.T tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin xe; hai người còn lại bị thương, được lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Sau thời gian nỗ lực ứng cứu, đến khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 đã phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa nạn nhân lên và bàn giao lại cho Công an xã Kon Plông.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc lộ 24 hiện là tuyến đường huyết mạch nối phía Tây và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của một lượng lớn người và phương tiện mỗi ngày. Tuy nhiên, tuyến đường này vẫn còn gần 60km từ xã Ba Tơ đến xã Kon Plông là đường cấp IV, V miền núi và đèo Violak chưa được đầu tư đồng bộ, đường nhỏ, hẹp, quanh co, nhiều vị trí bị sạt lở, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Sau khi sáp nhập, dù tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ ngân sách Trung ương cho tỉnh Quảng Ngãi để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 24. Tuy nhiên, đến nay việc nâng cấp mở rộng trên tuyến vẫn chưa thành hiện thực./.

