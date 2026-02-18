Mùng 2 Tết: Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ tăng cao

Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình và Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn tăng cao, đã xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số vị trí, đặc biệt là đoạn từ km182 đến Ninh Bình.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đoạn từ km274 đến km386 trên tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn có mưa phùn, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí 400 điểm đặt chóp nón cảnh báo (mỗi điểm có 2 chóp nón cảnh báo). Khi phương tiện gặp sự cố, tài xế có thể lấy ra sử dụng.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng khuyến cáo các phương tiện cần giảm tốc độ khi đi qua đây, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ sự phân làn, phân luồng của lực lượng chức năng, không chạy vào làn khẩn cấp.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cảnh báo hiện trên tuyến đã lắp hệ thống camera giám sát thông minh, các trường hợp vi phạm sẽ bị ghi hình để xử phạt.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đơn vị đã triển khai 15 môtô tuần tra dọc tuyến cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn nhằm hỗ trợ người dân khi gặp sự cố hoặc dẫn đường cho phương tiện trong trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp đồng thời kịp thời xử lý tai nạn giao thông, giải quyết ùn tắc.

Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ sử dụng loa nhắc nhở các tài xế đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, kịp thời xử lý các tình huống tai nạn hoặc phương tiện gặp sự cố để tránh ùn tắc kéo dài./.

Hàng nghìn phương tiện bị tạm giữ do vi phạm giao thông trong ngày mùng 2 Tết Trong ngày mùng 2 Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.668 trường hợp vi phạm giao thông; tạm giữ 84 xe ôtô, 2.758 xe môtô, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe.