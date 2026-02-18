Hà Nội: Xử lý trường hợp đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa

Khoảng 0 giờ 17 phút ngày 17/2 (tức rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ), trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán, Tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã phát hiện một trường hợp đốt pháo trái phép tại khu vực ngõ 1092 đường Quang Trung.

Phát hiện tại khu vực trên có tiếng nổ nghi là pháo, tổ công tác đã nhanh chóng kiểm tra, xác định người thực hiện hành vi là anh N.D.T (sinh năm 1970, trú tại địa phương).

Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận loại pháo được sử dụng là pháo hoa không do Bộ Quốc phòng sản xuất. Đây là loại pháo không được phép mua bán, tàng trữ và sử dụng theo quy định hiện hành.

Làm việc với Công an phường, anh N.D.T khai nhận đã đặt mua một hộp pháo hoa (kích thước 18cm x 18cm x 12cm) trên mạng xã hội từ khoảng 2 năm trước và cất giấu tại nhà.

Đến thời điểm Giao thừa năm 2026, anh T. mang ra đốt thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Hiện Công an phường Yên Nghĩa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an phường Yên Nghĩa cho biết thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu dân cư, ngõ xóm, kiên quyết phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến pháo.

Theo quy định của pháp luật, người dân chỉ được sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, kinh doanh tại các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép và phải bảo đảm đúng điều kiện, mục đích sử dụng.

Các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo hoa không rõ nguồn gốc, không do đơn vị được phép sản xuất đều là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội cũng đã khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại pháo không rõ nguồn gốc, đặc biệt là pháo được rao bán trên mạng xã hội; chỉ sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, mua tại các cơ sở được cấp phép; tuyệt đối không đốt pháo nổ trong đêm Giao thừa và các dịp lễ, Tết.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến pháo để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Việc chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội mà còn giữ gìn không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn cho mỗi gia đình trong dịp Tết Nguyên đán./.

Người dân được sử dụng loại pháo nào trong dịp Tết Nguyên đán? Theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, người dân không được phép sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ - là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp.