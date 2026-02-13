Khởi tố cán bộ quản lý tài nguyên liên quan vụ khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 13/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can L.V.B (sinh năm 1980, trú tại: thôn Hồng Giang, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh), nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (cũ) can tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thấm, sinh năm: 1969, trú tại thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Hiếu) với tội danh: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Hiếu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 361/QĐ-UBND, ngày 5/5/2020. Cụ thể, công ty này được khai thác khoáng sản (đất san lấp) tại khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh); diện tích khai thác: 5 ha, trữ lượng khoáng sản được phép khai thác là: 519.286m3, công suất khai thác là 120.000m3/năm, thời hạn khai thác là 5 năm, kể từ ngày cấp phép.

Quá trình khai thác khoáng sản, Nguyễn Văn Thấm đã chỉ đạo nhân viên khai thác ra ngoài phạm vi diện tích khu vực được cấp phép khai thác, khai thác vượt độ sâu cho phép, khai thác vượt trữ lượng cấp phép.

Tổng khối lượng khoáng sản (đất san lấp) mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Hiếu đã khai thác không đúng nội dung giấy phép là hơn 200.000 m3, gây thiệt hại số tiền lớn của Nhà nước.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định L.V.B, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (cũ), được phân công tham mưu chính trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, L.V.B phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Hiếu có sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng L.V.B đã không tham mưu thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Hiếu, dẫn tới việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Hiếu tiếp tục khai thác khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên của Nhà nước.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khác có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật./.

